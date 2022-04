Bivši ministar zdravstva i socijalne skrbi te bivši HDZ-ovac, Darko Milinović, na Facebooku je svojim pratiteljima čestitao Uskrs uz božićnu obiteljisku fotografiju, na što su mnogi ostali zbunjeni.

'Za Uskrs se ne kiti bor'

Naime, Milinović je objavio fotografiju na kojoj se nalazi božićna jelka te je napisao: "Obitelj je snaga Hrvatske! Sretan vam Uskrs." Na što su mnogi komentirali bor, ali ne i čestitku. "Sve je to ok, no za Uskrs se ne kiti bor", napisao je Milinoviću jedan pratitelj.

"Pa tko je rekao da je slika od Uskrsa? Rekao sam da je obitelj snaga Hrvatske pa sam našao sliku kad smo bili na okupu. Danas nije zet tu, kojega jako volim i poštujem. Eto grijeha na koji vi upozoravate. Mislim da nije vrijedno i da vas to ne treba smetati. Kad me već pratite mogli ste i vi čestitati, bilo bi lijepo. Sretan vam Uskrs", nadovezao se Milinović.

U braku je gotovo 34 godine

Darko Milinović i njegova supruga Blaženka u braku su gotovo 34 godine, par se upoznao u rodnom Gospiću gdje im je svo troje djece pohađalo osnovu i srednju školu.

Milinović je posebno ponosan na svoje troje djece, a za Jutarnji list je 2012. izjavio da su oni "sportska obitelj".

‘Mi smo vam jedna sportska obitelj. Ja igram nogomet od malena, ali već deset godina svakog petka i nedjelje s istom ekipom u Gospiću ‘haklam’ mali nogomet. Ekipe nam se zovu Bijeli i Plavi i ozbiljno doživljavamo naše susrete pa neki put bude i oštro", ispričao je u intervjuu.

Bivši ministar je veliki zaljubljenik u nogomet, ali i u motociklizam koji ga je prije dvije godine umalo koštao po život teških ozljeda. Naime, Milinović je 2020. doživio prometnu nesreću zbog koje je morao na hitnu operaciju zbog loma ključne kosti, no i dalje se rado proveze Grobnikom i rodnim Gospićom.