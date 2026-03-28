Darko Lazić zapjevao za pokojnog brata: 'To je pjesma koju je on jako volio'
Darko Lazić prvi se put pojavio pred publikom nakon smrti brata Dragana
Pjevač Darko Lazić (34) prvi se put pojavio pred publikom nakon teške obiteljske tragedije u kojoj je prije 25 dana izgubio brata Dragana u prometnoj nesreći. Nastup je održao u dvorani u slovenskom Celju, gdje je publika svjedočila iznimno emotivnoj večeri.
Podrška na pozornici
Uz njega je cijelo vrijeme bila pjevačica Andreana Čekić (41), njegova kuma i dugogodišnja suradnica, koja mu je pružala podršku tijekom nastupa. Lazić je na pozornicu izašao u elegantnom sivom odijelu, a već od prvih tonova bilo je jasno koliko emocija nosi u sebi, prenosi Mondo.rs.
Pjesma posvećena bratu
Posebno dirljiv trenutak dogodio se kada je zapjevao pjesmu „Nije sreća u bajkama“, koju je u originalu izvodio Sinan Sakić. Lazić je tu pjesmu posvetio preminulom bratu, istaknuvši kako mu je upravo ta pjesma bila jedna od omiljenih.
„To je pjesma koju je on u posljednje vrijeme jako volio i često me nagovarao da je pjevam. Obećao sam da ću je izvoditi na svakom nastupu do kraja života – za njega i njegovu dušu“, rekao je Lazić pred publikom.
