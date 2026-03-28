FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EMOTIVAN POVRATAK /

Darko Lazić zapjevao za pokojnog brata: 'To je pjesma koju je on jako volio'

Darko Lazić zapjevao za pokojnog brata: 'To je pjesma koju je on jako volio'
×
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Darko Lazić prvi se put pojavio pred publikom nakon smrti brata Dragana

28.3.2026.
14:37
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Pjevač Darko Lazić (34) prvi se put pojavio pred publikom nakon teške obiteljske tragedije u kojoj je prije 25 dana izgubio brata Dragana u prometnoj nesreći. Nastup je održao u dvorani u slovenskom Celju, gdje je publika svjedočila iznimno emotivnoj večeri.

Foto: Screenshot: instagram: @andreanacekic

Podrška na pozornici

Uz njega je cijelo vrijeme bila pjevačica Andreana Čekić (41), njegova kuma i dugogodišnja suradnica, koja mu je pružala podršku tijekom nastupa. Lazić je na pozornicu izašao u elegantnom sivom odijelu, a već od prvih tonova bilo je jasno koliko emocija nosi u sebi, prenosi Mondo.rs.

Foto: Screenshot: instagram: @andreanacekic

Pjesma posvećena bratu

Posebno dirljiv trenutak dogodio se kada je zapjevao pjesmu „Nije sreća u bajkama“, koju je u originalu izvodio Sinan Sakić. Lazić je tu pjesmu posvetio preminulom bratu, istaknuvši kako mu je upravo ta pjesma bila jedna od omiljenih.

„To je pjesma koju je on u posljednje vrijeme jako volio i često me nagovarao da je pjevam. Obećao sam da ću je izvoditi na svakom nastupu do kraja života – za njega i njegovu dušu“, rekao je Lazić pred publikom.

Foto: Screenshot: instagram: @andreanacekic

Darko LazićNastupAndreana čekić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike