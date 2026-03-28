Darko Lazić zapjevao za pokojnog brata: 'To je pjesma koju je on jako volio'

Pjevač Darko Lazić (34) prvi se put pojavio pred publikom nakon teške obiteljske tragedije u kojoj je prije 25 dana izgubio brata Dragana u prometnoj nesreći. Nastup je održao u dvorani u slovenskom Celju, gdje je publika svjedočila iznimno emotivnoj večeri.

Podrška na pozornici

Uz njega je cijelo vrijeme bila pjevačica Andreana Čekić (41), njegova kuma i dugogodišnja suradnica, koja mu je pružala podršku tijekom nastupa. Lazić je na pozornicu izašao u elegantnom sivom odijelu, a već od prvih tonova bilo je jasno koliko emocija nosi u sebi, prenosi Mondo.rs.

Pjesma posvećena bratu

Posebno dirljiv trenutak dogodio se kada je zapjevao pjesmu „Nije sreća u bajkama“, koju je u originalu izvodio Sinan Sakić. Lazić je tu pjesmu posvetio preminulom bratu, istaknuvši kako mu je upravo ta pjesma bila jedna od omiljenih.

„To je pjesma koju je on u posljednje vrijeme jako volio i često me nagovarao da je pjevam. Obećao sam da ću je izvoditi na svakom nastupu do kraja života – za njega i njegovu dušu“, rekao je Lazić pred publikom.

POGLEDAJTE VIDEO:Autobusi spremni za školarce na Sljemenu​