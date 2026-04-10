Darko Lazić podijelio bolnu uspomenu: Prizor iz kuće nikoga nije ostavio ravnodušnim

Popularni folk pjevač Darko Lazić prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u životu nakon tragične smrti brata Dragana. Bol zbog gubitka i dalje je snažno prisutna, a pjevač je sada dodatno rastužio javnost objavom emotivne snimke iz svog doma.

Naime, Darko je pokazao kako je u središnjem dijelu kuće, na zidu, postavio fotografiju pokojnog brata i to odmah pored ikona, čime je jasno dao do znanja koliko mu je Dragan značio.

Uz objavu je kratko napisao: „Dragi moj anđele“, dodavši emotikon slomljenog srca i bijelog goluba.

Tragičan gubitak koji je promijenio sve

Podsjetimo, Dragan Lazić tragično je preminuo 11. ožujka u teškoj prometnoj nesreći. Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla obitelj, a Darko je tada kroz suze jedva pronalazio riječi.

"Bit ću jako kratak, neću puno pričati. Ne znam što bih vam rekao. Izgubio sam veliki dio sebe, sve mi je ovo jako teško palo. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svog srca, svog najrođenijeg, što ne bih nikome poželio", rekao je tada slomljeni pjevač za tamošnje medije.

Povratak na pozornicu zbog obitelji

Unatoč ogromnoj boli, Lazić se nedavno vratio nastupima, ističući kako to čini iz nužde – zbog odgovornosti prema obitelji.

"Najradije, kad bih znao da ga mogu vratiti, nikada više u životu ne bih zapjevao. Ali moja publika od mene očekuje da pjevam, a i on bi bio ljut kad bi znao da ne pjevam. On je uz mene i gleda nas s ljepšeg mjesta", iskreno je priznao.

Dodao je i kako sada osjeća veliku odgovornost:

"Morao sam biti jak jer sam ostao uz njih. Ako mene vide da padnem, i oni još više potonu u tugu. Trudim se da ih ohrabrim, da podignem tu srušenu kulu. Pokušavam koliko-toliko nadomjestiti njegovu ulogu, jer sam ostao, da tako kažem, glava obitelji. Moram brinuti o toj djeci, majci, snahi... On nije bio sam, imao je mene. Ja ću biti tu za njega, a on je uz mene i daje mi snagu."

