Nećete vjerovati, ali Darko Lazić je u kuhinji kao doma: 'Ozbiljno ću se baviti time'

Srpski pjevač Darko Lazić (34) u posljednje se vrijeme ponovno našao u centru pozornosti. Za Kurir je govorio o hobiju koji ga prati godinama... Kuhanju, za koje tvrdi da ga smiruje i vraća u rutinu kada nije na putu ili pozornici. Lazić je za spomenuti medij priznao da je tijekom pandemije redovito snimao recepte i objavljivao ih na YouTubeu, a publika je njegove videe prihvatila bez zadrške.

''Ljudi su bili oduševljeni i stalno su mi govorili da su od mene pokupili puno ideja. Prestao sam snimati zbog obaveza, ali sada se vraćam kuhanju'', rekao je za Kurir i dodao: ''Ozbiljno ću se baviti time. Sve ću objavljivati na YouTubeu. Mislim da će publika biti zadovoljna.''

Foto: M.m./ataimages/pixsell

Uskoro nastupa na lažnoj svadbi

Inače, Darko Lazić će 28. prosinca nastupiti na tako zvanoj lažnoj svadbi u Novom Sadu, događaju koji je privukao pozornost jer uključuje sve elemente pravog vjenčanja, ali bez stvarnih mladenaca.

Za Kurir je rekao sljedeće:

''Za mene je to nastup kao i svaki drugi. Izgleda da ljudi žele vidjeti kako će to izgledati pa tek onda razmišljati o pravoj svadbi."

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Podsjetimo, osim planova i nastupa, posljednjih je tjedana često spominjan i zbog prometne nesreće koju je doživio sa suprugom Katarinom prije nešto više od mjesec dana u Beogradu. Automobil kojim je upravljao sudario se s gradskim autobusom. Srećom, nitko nije ozbiljnije ozlijeđen, a Lazić je prošao s posjekotinom na glavi. Nedavno je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj se vidi ožiljak, što je ponovno privuklo pozornost javnosti.

Nakon incidenta, Lazić se oglasio za srpske medije i otkrio što se zapravo dogodilo te noći.

''Neću reći da nisam pio... Popio sam, ali na snimci sam sipao energetsko piće da vidim Katarininu reakciju, malo sam se šalio. Kasnije sam popio nekoliko pića, ali nisam bio pijan. Čekam nalaz i stojim pri tome da nije bilo toliko. To je nemoguće'', rekao je za Blic.rs.

