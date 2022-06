Društvene mreže potpuno su se užarile kada se srpska pjevačica, Dara Bubamara, pojavila u jednoj srpskoj novoj emisiji.

Naime, iako su je njeni obožavatelji navikli gledati popuno sređenu, sada su se doista razočarali. Naime, popularna pjevačica došla je gostovati u jednu emisiju u kojoj je pokazala svoje bujne grudi, noseći usku plavu haljinu koja je osim njenih grudi isticala i poprilično obao trbuščić pa su srpski mediji brzo pokrenuli glasine da je popularna turbo-folk pjevačica i trudna.

"Gdje je Dara s Instagrama?", "Je li ona trudna?", "Navikli smo je na Instagramu vidjeti isfotošopiranu, a ovdje se sve vidi", samo su neki od komentara ispod snimke koja se cijelom regijom proširila poput munje.

Inače, pjevačica je nedavno otkrila da se ponovno zaljubila, a sudeći po posljednjim glasinama u srpskim medijima, u vezi je s 15 godina mlađim biznismenom iz Novog Sada.

"Moje srce je ukradeno, nema me tko ukrasti. Doći će vrijeme za to, publika zna da nisam lagala kada sam zaljubljena ili nisam. To ne mogu sakriti. Jako sam sretna, mislim da nisam bila sretnija", otkrila je Dara.