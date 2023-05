'KAŽU BRAZILKE NAJZGODNIJE...' / Dara Bubamara ne mari za kritike, ona ih obriše: Folkerica paradirala u bikiniju pa se fanovi požalili na jednu stvar

Folk-pjevačica Dara Bubamara poznata je po svojim provokativnim objavama na Instagramu. Dara uvijek rado u prvi plan stavlja svoje bujne grudi i figuru, no mnogi tvrde da pjevačica koristi fotošop te da je u stvarnosti potpuno drugačija. Nakon što su se zlokobni komentari Darinih fanova počeli vrtjeti po tabloidima, pjevačica se angažirala pa briše sve negativne komentare sa svoga Instagrama. Zbog reputacije koju želi zadržati na društvenim mrežama, folkerica ne prestaje s provokativnim fotkama na kojima se hvali oblinama - ali joj fanovi zamjeraju "skrivanje". "Kažu Brazilke najzgodnije, nisu one vidjele Daru", "Daro, zašto se skrivaš", "Pokaži se malo više", "Mi ti pjevamo hvalospjeve, a ti tako do pola", "Uvijek top topova", neki su od komentara. U galeriji pogledajte kako folkerica izgleda na Instagramu, a kako u stvarnosti...