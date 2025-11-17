Poznati glumac služi 30 godina zatvora, za sve krivi odvjetnika: 'Čuli su samo pola priče'

Američki glumac Danny Masterson (49) najpoznatiji po ulozi u seriji ''Lude 70-e'', služi kaznu od 30 godina zatvora zbog silovanja, a prema pisanju TMZ-a, sada je pokrenuo novu pravnu borbu kako bi srušio presudu iz 2023. godine. Njegov tim tvrdi da je glavni razlog za osudu bilo loše vođenje obrane. Naime, njegov novi odvjetnik Eric Multhaup navodi da je glumčev bivši odvjetnik Philip Cohen vodio obranu koja nije bila dovoljno snažna. U dokumentu stoji da Cohen nije pozvao nijednog svjedoka obrane i da se nije dovoljno suprotstavio tvrdnjama tužiteljstva o ulozi Scijentološke crkve u cijelom slučaju.

Odvjetnik Eric Multhaup je poručio da je nepravednost drugog suđenja bila rezultat nedoličnog ponašanja tužiteljstva, pristranosti suda i neuspjeha obrane da predstavi oslobađajuće dokaze, uz komentar:

"Porota je čula samo pola priče, stranu tužiteljstva. Danny zaslužuje novo suđenje na kojem će porota moći čuti i njegovu stranu priče."

Zašto obrana nije pozvala svjedoke?

Dannyjev tim tvrdi da je Cohen odbio pozvati svjedoke koji su mogli pomoći obrani. U pravnom dokumentu se navodi da je Masterson tražio da se pozovu barem neki svjedoci, ali Cohen to nije prihvatio. Peticija kaže da je više od 20 osoba moglo svjedočiti u njegovu korist i dovesti u pitanje tvrdnje žena koje su ga optužile. Neki od tih ljudi, kako se navodi, bili su prijatelji žrtava koji su ranije čuli drugačije opise spornih događaja. Na suđenju se dosta govorilo o Scijentološkoj crkvi.

Tužiteljstvo je smatralo da je Masterson koristio položaj unutar crkve kako bi izbjegavao odgovornost, a žrtve su izjavile da se nisu smjele obratiti policiji zbog velikog pritiska crkve.

Obrana sada tvrdi da je Cohen pogrešno procijenio koliko je tema Scijentologije važna i da nije pozvao svjedoka Hugha Whitta, člana crkve koji je mogao osporiti navode tužiteljstva. U novom pravnom dokumentu stoji i da je policija Los Angelesa bila pristrana te da je glumica Leah Remini utjecala na istragu. Obrana tvrdi da je Remini, poznata kritičarka Scijentologije, djelovala kao neka vrsta savjetnice tužiteljstva i da je njezin osobni sukob s Mastersonom navodno utjecao na proces.

Ovaj zahtjev odvojen je od žalbe koju je Masterson već podnio krajem 2024. godine. U toj žalbi stoji da je sud donio odluke koje su utjecale na način na koji je porota gledala dokaze. Masterson je osuđen za dva slučaja silovanja iz ranih 2000-ih, dok porota na drugom suđenju nije uspjela donijeti odluku u slučaju njegove tadašnje djevojke.

