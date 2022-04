Pjevačica Danijela Martinović (50) iznenadila je gledatelje HRT-ovog showa "Zvijezde pjevaju". Pjevačica je mnoge šokirala nabubrenim licem koje je izazvalo lavinu komentara.

'Što je s Danijelinim licem?'

Martinović je jedna od članica žirija zabavnog pjevačkog natjecanja u kojem je sinoć ispao veseli par, Iva Jerković i Ivo Amulić. Međutim, izgleda da gledatelje nije toliko zanimalo tko ispada iz showa koliko su bili zainteresirani za Danijelino lice.

Naime, Danijela prošli vikend nije mogla biti dio žirija zbog zdravstvenih problema pa ju je zamijenio Nikša Bratoš, no ove subote se pojavila u pomalo neuobičajenom izdanju.

50- godišnja pjevačica nosila je dugu ružičastu haljinu s velikim remenom, mnogi gledatelji su opleli po njezinoj haljini, govoreći da joj je prevelika.

Međutim, najveću pažnju privuklo je njezino lice. "Što je s Danijelinim licem? Izgleda kao Caitlyn Jenner!", komentirao je iznenađeni gledatelj ispod fotografije Danijele i Marka Tolje.

"Ne možeš s 50 godina biti curica", "Meni je Danijela bila prelijepa žena, ali više je ne mogu gledati, a ni slušati to njonjavo tepanje", "Svi bi vječno ostali mladi, pustite prirodu neka radi svoj posao…", "Katastrofa što rade od sebe ove ženske, budi svoja", "Izgledaš kao Maja Šuput", "Što je s licem?", neki su od komentara.

Podsjetimo, nedavno se Petar Grašo javno izjasnio oko odnosa njega i Danijele, pjevač je kazao da su njih dvoje u dobrim odnosima.

"Kod nas je sve čisto i jasno, ostali smo u dobrim odnosima. Ne bih znao kako komentirati, niti što reći za sve one tekstove koji su se o nama u prethodnom periodu pojavljivali u medijima. Zanimaju me komentari stručnih ljudi. Recimo, kada mi kažu kako sam nešto zeznuo, nastojim to popraviti, ne obazirem se na komentare onih koji o meni stječu mišljenje na osnovu članaka koje rijetko čitam. Mada čak ni tada nemam problem s hejterima", rekao je Grašo za srpski Story.