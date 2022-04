Petar Grašo i Hana Huljić Grašo trebali bi postati roditelji u srpnju, ali navodno još nisu sigurni oko imena za kćerkicu. Stoga su naši kreativni čitatelji zasukali rukave i predložili nekoliko neobičnih, ali i domaćih imena koja bi mogla nadahnuti bračni par Grašo.

Nakon vjenčanja godine čeka se dolazak bebe

Vjenčanje Graše i Hane obilježilo je godinu, a riječ o njihovoj prinovi iznenadila je mnoge. Međutim, paru se pretjerano nije svidjela medijska pozornost prije, tijekom i nakon vjenčanja.

Grašo je za RTL Direkt otkrio da on i Hana, mimo poslovnog svijeta, nisu pretjerano eksponirane osobe, to jest da vole svoju privatnost čuvati što dalje od javnosti.

''Bilo bi nezgodno da kažem da nisam sretan što su novine pisale lijepo o nama i možda češće nego bi mi to htjeli'', rekao je tada Grašo koji je u jednom trenutku mislio da se radi o masovnom pranku jer je bilo toliko novinara i lokalnih ljudi koji su htjeli zaviriti što se to događa ispred crkve.

Samozatajni par nakon vjenčanja nije puno otkrivao o svom prvom djetetu, sve dok Grašo nije za Story.rs priznao da on i Hana još nemaju ime za kćerkicu. Pjevač je također dodao da se ne boji uloge koja mu dolazi u srpnju: "Nitko tko postaje roditelj ne bi smio imati strah, to je slatko iščekivanje. Dolazi nešto što je novo, novo biće, neki tvoj novi pečat, do kraja života, onaj najljepši. Ne bojim se."

Nakon Grašine izjave o tome da on i Hana još nemaju ime za kćerkicu, odmah smo angažirali naše čitatelje da smisle poneki prijedlog za najpoznatiji par estrade.

Prijedlozi imena naših čitatelja

Čitatelji su bili kreativni, ali i tradicionalni. Neka od najčešćih imena bila su: Luce, Paulina, Lorena, Andriana, Viktorija, Maris, Tonka, Elizabeta, Petra…

Međutim, ime koje se najviše provlačilo kroz sve Facebook komentare ipak je bilo Danijela. Možemo zaključiti i zašto, zasigurno je Grašina bivša ljubav, Danijela Martinović, ostavila neizbrisiv trag na našim čitateljima.

Osim toga, mnogi čitatelji su se našalili da bi se curica mogla zvati Fritula, zbog Grašinog božićnog hita, a za neiscrpan izvor informacija Graši i Hani su poručili da se obrate Maji Šuput koja je smislila kreativno ime za svog sinčića Blooma.

Kako i priliči, naši su vjerni čitatelji pokazali svoju nježniju stranu pa su budućim roditeljima poslali poruke podrške i samo lijepe želje.

"Glavno da bude živo i zdravo, sretno obitelji", "Živjeli, sretno obitelji", "Samo neka je sreće i zdravlja, za ime lako", "Neka bude zdravo, najljepše će i onako biti", "Sretno Grašo i Hana", "Neka je sa srećom budućim roditeljima", samo su neke od lijepih želja naših čitatelja.

Što o svemu misle budući baka i djed?

Dok su Hana i Grašo većinom samozatajni što se braka i bebe tiče, Tonči Huljić je medije redovito, ali šturo, informirao o Haninom drugom stanju.

"Ostali smo prilično pribrani svi tijekom tog perioda, mi živimo neki potpuno drugi život. Živimo obično, normalnim građanskim životom. Volim biti na Hvaru, volim biti s običnim ljudima kad mi posao baš i nije uobičajen. Ne možeš uvijek biti svoj u ovom poslu, ali to je nužno da se njime baviš", objasnio je Tonči u podcastu Ane Radišić.

Budući djed je dodao da Hani ne treba pretjerano puno savjeta o roditeljstvu: "Netko tko je tako odgojen samo će nastaviti odgajati svoje dijete na isti način. Ne treba tu puno filozofirati, vidjet ću kako je to postati djed kad postanem. Samo nek' se rodi živo i zdravo."

Buduća baka Vjekoslava Huljić također je imala same riječi hvale za svoju kći Hanu, a za RTL je priznala da jedva čeka postati baka.

"To je kada vam život ostavlja zamotane darove s mašnama i svako malo pronađete paket, otvorite ga i pronađete takvo nekakvo iznenađenje. Ovo je bilo najljepše iznenađenje", kazala je Vjekoslava koja je ponosna na svog zeta Grašu koji je već godinama njihov obiteljski prijatelj.