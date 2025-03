Danijela Pintarić slobodna je već šest godina: 'Ostali smo u dobrim odnosima'

Hrvatska sopranistica i kazališna umjetnica Danijela Pintarić (46) ostvarila je uspješnu karijeru na kazališnim i koncertnim pozornicama. Solistica je Kazališta "Komedija", gdje trenutno igra glavnu ulogu u mjuziklu "Jalta, Jalta". Već godinama surađuje s pijanistom Darkom Domitrovićem, a njihovi koncerti, poput "Over the Rainbow", redovito oduševljavaju publiku u Hrvatskoj. Koliko je posvećena svojoj karijeri, potvrđuje i koncert "Moje pjesme moji snovi" koji je nedavno održala u Klubu kazališta Komedija. Danijela je trenutno i u postupku izbora za profesoricu na Muzičkoj akademiji, a uz to je i posvećena majka šestogodišnje kćeri Meline, koju je dobila u vezi s glazbenikom Jakovom Puharićem. Iako svoj osobni život voli sakriti od javnosti, u razgovoru s nama je napravila iznimku i ekskluzivno nam otkrila detalje svog odnosa s Jakovom.

Naime, Danijela i Jakov nisu zajedno već šest godina, a i dalje imaju odličan odnos. Kako nam je umjetnica otkrila, iako nisu u vezi, Jakov je vrlo prisutan u Melininom životu i često dolazi.

"Jakov i ja nismo u vezi od 2019. godine, ali smo ostali u odličnim odnosima. On živi u Makarskoj, a Melina i ja u Zagrebu", ispričala je Danijela.

Njihov prekid veze bio je posljedica različitih životnih ciljeva, no uspjeli su zadržati prijateljski odnos i funkcionirati kao roditelji. Danijela je slobodna i otvorena za brak, ali, kako kaže, tek kada nađe pravog partnera.

"Ja nisam protiv braka, ali mora doći prava osoba da bih se odlučila na takav korak. Nije lako pronaći pravog muškarca, osobito kad imate dijete i znate što želite. Ne zanimaju me prolazne avanture ili nešto što bi bilo samo reda radi. Nikada nisam bila pristalica forme, meni je bitan sadržaj", priznala je.

O bivšem partneru ima samo riječi hvale. "On je vrlo aktivan u Melininom životu i velika nam je potpora. Nas dvoje se odlično slažemo. Imamo prijateljski odnos, a razdvojili smo se bez drame. Jednostavno, imali smo različite životne ciljeve zbog kojih nismo mogli ostati zajedno", rekla je Danijela.

