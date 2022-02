Pjevačica Danijela Martinović (50) osim talenta za glazbu posjeduje i talent za pisanje koje je pokazala kroz tri slikovnice za djecu te dvije knjige motivacijski zapisa koje je u zadnjih par godina predstavila javnosti. Ova kreativna žena uskoro priprema i novi projekt za fanove, kutiju citata s njezinim potpisom pod nazivom "Open Heart".

'Jednom i nikad više'

50- godišnja pjevačica je u intervjuu za Narodni radio progovorila o svojoj karijeri, svakodnevnom životu, ali i o ljubavi. Marku Tolji i Nives Ivanišević otkrila je da ju trenutno mnogo stvari čini sretnom.

"Ako moram izabrati to je neponovljivost i unikatnost svakog trenutka. Jednom i nikad više. Koliko god se trudili srećom i repliciranjem nečega, nikad više neće biti taj jedinstveni trenutak i trudim se biti svjesna što više mogu da budem prisutna. Jer mislim da je to stvarno istinska punoća življenja. Tada znam da nisam ni za čim žalila jer sam dala sve od sebe. Ja vama ovog trenutka dajem najbolje što imam ovog trenutka. Hoću li sutra imati bolje? Ne znam", rekla je Danijela.

Vrckava Danijela u intervjuu je priznala da je samo more može upotpunosti smiriti. "Moje more. Sad sam bila u svojoj maloj oazici. Svako jutro sam se dizala u pet ujutro kako bih dočekala zoru i svaki dan sam kao Mali princ pozdravljala dan. Sve je to bilo uz more i mislim da je to esencija mene same. Meni je more zaista sve. More ima tisuću ruku s kojima te grli", ispričala je Danijela.

Voditeljica Nives Ivanišević pitala je pjevačicu postoji li neko pitanje koje ne voli da joj se postavlja u intervjuima, Danijela je na to odgovorila: "Ja sam toliko najgorih, strašnih pitanja u životu čula da mislim da me više najgore ne može iznenaditi. Ne mogu reći ni da sam spremna za sve. U ovom poslu nekako se naučiš da ljudi, poneseni trenutkom ili nekom svojom ulogom ili u želji da zadobiju neku posebnu pozornost, zapravo pitaju neke potpuno nebitne stvari. Ali mislim da nema glupih pitanja ako je netko spreman dati dobar odgovor", objasnila je pjevačica koja se osvrnula i na svoj ljubavni život.

'Vjerujem u srodne duše'

Pjevačica je ispričala da vjeruje u srodne duše, ali da to nužno ne mora biti romantičan odnos. "Apsolutno vjerujem u srodne duše, ali nikako ne vjerujem da to mora biti muško-ženski odnos. Srela sam puno takvih odnosa na primjer učenik i učitelj, prijateljice, pa roditelj i dijete, kad su po duši srodni, kad isto gledaju, isto razmišljaju, kad ih iste stvari nose, isto rastu.Mi žene volimo misliti da to mora biti muškarac, ali ne mora", zaključila je te se nadovezala na svoj odnos s prijateljicom Doris.

"Jako puno puta sam čula da je žena ženi vuk, ali ja sam posvjedočila upravo suprotnim stvarima. Žena ženi je najveći oslonac, podrška, inspiracija. I srodna duša. Moja najbolja prijateljica Doris je meni srodna duša", rekla je Danijela koja uskoro sprema novi spot, veliki koncert za Dan žena te nove projekte na temelju kojih se slobodno može zaključiti da ovoj vrckavoj pjevačici karijera cvijeta.