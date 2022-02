Pjevačica Danijela Martinović (50) na Instagramu je objavila fotografiju s ocem Ivanom i emotivnom objavom mu čestitala rođendan.

'Prije par godina priredio iznenađenje...'

Bivša ljubav Petra Graše, Danijela Martinović, već mjesecima javno nije htjela komentirati ništa vezano za obitelj Grašo-Huljić. Poznato je da je pjevačica s Instagrama prestala pratiti svoga bivšeg, a nakon prekida se više posvetila karijeri.

50-odišnja pjevačica je svoje Instagram pratitelje raznježila emotivnom objavom posvećenom ocu za rođendan. "Tata, sretan ti rođendan! Moj tata mi je prije par godina priredio iznenađenje koje se ne zaboravlja...", napisala je Danijela i uz to ispričala dirljivu anegdotu s ocem.

"Došao je sam, nenajavljen i cijeli dan me čekao sjedeći u publici da bi me čuo, da bi moje srce osjetilo njegovo dok govorim priču svog života. Zagrlio me, vidjela sam - ponosan je, preponosan - kupila sam suze. Rekao je, dušo, ja se odmah vraćam za Split. Ali, kako ćeš tata, pa ponoć je, umoran si, cijeli dan si tu, nemoj zezat, prespavaj, molim te. Kaže on sa osmijehom, uvijek sa osmijehom, Dušo (uvijek me tako zove, 'ko šiša ime - to je samo simbol), ide tata, imam sutra posla, a ja sam bio, vidio te i čuo i to je meni najvažnije", ispričala je.

"To se zove Ljubav na djelu - o tome se piše i priča kad se kaže da najljepše stvari nemaju cijenu. Ako me ikad budu opet pitali, kad ti misliš odrasti? Sad znam - nikad. Najljepše je biti djevojčica svoga tate", zaključila je pjevačica.

Simpatična i vrckava Danijela 2022. se posvetila karijeri, uskoro će nastupiti u Lisinskom, a u prodaji će biti i njezina kutija s citatima. Sredinom veljače, Danijela sprema i novi spot, koji s nestrpljenjem očekujemo.

Danijela se posvetila obitelji i karijeri, za Božić je objavila simpatičnu fotografiju s ocem Ivanom i majkom Ivankom.