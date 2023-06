Pjevačica Danijela Martinović (51) nedavno je objavila knjigu "Tuširanje duše" o kojoj je u petak progovorila u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska". Danijela je započela čitanjem jednog odlomka, a onda je pričala o svom novom uspjehu.

'Ovo što se sada događaja je novo iskustvo'

"Nemate pojma. Odrasla sam pjevajući. Pjevanje je moj zrak, pjevanje je moje disanje, nešto na što sam se navikla, nešto s čim sam srasla. Ovo što se sad događa s pisanjem je jedno potpuno novo iskustvo, jedno ushićenje da ga stvarno nemam s čim usporediti", rekla je Danijela.

Danijeli pak ovo nije prva knjiga. Napisala je tri slikovnice za djecu te dvije knjige motivacijskih poetskih zapisa.

"To su kratke forme, one su mi bliske, jako prirodno to radim. Ipak, za veću formu treba imati glavu i rep, treba se znati snaći u tome. Ja nisam baš vjerovala da sam to u stanju. Onda sam upoznala svog mentora. On mi je vremenom postao mentor, Branislav Glumac, koji je bio moj vjetar u leđa. On je vjerovao u mene više nego što sam ja u tom trenutku vjerovala u sebe", otkrila je Danijela.

Pjevačica je otkrila i zašto je knjizi dala ime 'Tuširanje duše'.

"Sebe sam samu iznenadila s nekim mislima, nisam ni svjesna, to samo curi iz mene. Tek možda nakon dan, dva mogu pročitati tekst i vidjeti što se tu stvarno dogodilo. Ja sam inače ranoranilac, volim jutra i mir, gledati kako se budi život. Branislav je jednako takav pa bi ja njega uzbuđeno zvala i čitala na telefon što sam do tad napisala.

Kad sam mu spomenula u rečenici: Tuširanje duše', on je odmah zastao i rekao: 'Ajde to zapamti, ne znaš gdje će te put pisanja odvesti, ali možda bi to bila dobra ideja za naslov", rekla je Danijela.

Martinović je ispričala i kako je bila iznenađena koliko je pisanje knjige bilo terapeutski, a ohrabrila je i druge da počnu pisati, iako možda i neće biti objavljeno.

Podsjetimo, Danijelino srce osvojio je kriminalistički inspektor Josip Plavić (49), koji je dragoj pravio društvo i na promociji knjige.

"Prvi susret dogodio se prije otprilike godinu dana, kad je odvjetnica u moje ime podnijela prijavu za krađu identiteta preko interneta. Slučaj je brzo riješen, a potom se počela razvijati naša priča.

Sve je započelo jednim neplaniranim telefonskim pozivom, koji se očito morao dogoditi. Nakon što smo se upoznali, provodili smo puno vremena razgovarajući i polako počeli primjećivati da dijelimo iste vrijednosti, poglede na život i svijet oko sebe, pa čak i poneke snove", rekla je Danijela za Gloriju te je dodala i kako njihova ljubavna priča podsjeća na filmski scenarij.

"Prolazimo puno lijepih trenutaka, o kojima ću se sigurno literarno izraziti u budućnosti jer želim da ova priča ostane zabilježena", istaknula je pjevačica.