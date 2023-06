Ljubavni život Borisa Rogoznice, nakon njegove burne rastave od voditeljice i glumice Doris Pinčić Guberović, pod budnim je okom brojnih obožavatelja, ali i medija.

Ipak, iako se tako ne bi shvatilo iz njegovih krasnih ljubavnih pjesama, Boris je već dugo vremena sam te pred oltar neće tako skoro.

No, njegova draga sestra, Marina Rogoznica Pohl, konačno je osvanula u bijelom. No, čini se da je navlačenje prekrasne vjenčanice ipak bilo samo za potrebu snimanja.

Naime, ako se prisjetimo, Marina se prije nekoliko godina sa svojim suprugom preselila u daleku Norvešku.

"Odlazak u drugu zemlju je zaista stresno iskustvo, posebno s malom djecom. Brže postanete svjesni vaših sposobnosti, želja, mogućnosti i izdržljivosti. U jednu je ruku to oslobađajuće iskustvo koje vas puno nauči i izgradi kao osobu. Sada mi je žao što takvu transformaciju nisam prošla ranije u životu.

Ipak, s odmakom vremena jasno možete vidjeti svoj napredak i rezultate ulaganja u sebe. Prilagodba na novu kulturu, pravila i klimu koja su sasvim drugačija od naučenog su najveći izazov i tu treba čovjeku vremena da se sam sa sobom dogovori koliko se spreman rastegnuti i prilagoditi novonastaloj situaciji. Baš na tome puno ljudi pukne ili odustane. Najteže je promijeniti sebe, ali brže shvatite što vam je u životu bitno pa se tome kasnije i odlučite prilagoditi. Družim se u Oslu uglavnom s ljudima s cijelog Balkana i priče su različite i jako inspirativne. Ne možete ni zamisliti što sve ljudi prolaze u svojim iskustvima i kako ih ista formiraju kao ljude, vrlo zanimljivo.

Ja sam se na primjer otisnula u sjeverne vode zbog klime. Moj muž i ja se vodimo filozofijom: svježe vrijeme - bistra glava. Po prirodi smo avanturisti", rekla je Marina još lani u jednom intervjuu.

Otkrila je i kako je došlo do toga da snima reklame.

"Kao profesorica stranih jezika, u svakodnevnom govoru aktivno koristim pet jezika, imala sam zelju aktivnije se iskušati na multilingvalnom terenu. Ovdje u poslu i slobodnom vremenu svaki dan koristim sve jezike što je za mene fantastično iskustvo. Norveški aktivno učim od dolaska i još sam jedan stupanj do izvornog levela koji dalje mogu konkretnije iskoristiti u poslu kojim se želim baviti. Inače je jako teško doći do posla bez jezika te je danas znanje istog postala obaveza po dolasku u zemlju", dodala je.

"Komunikator sam u duši te si tražim baš takve poslove, a dok želje ne postanu stvarnost, čovjek radi što mora. Trenutno sam menadžer u lokalnoj kafeteriji i bistrou, a reklame snimam iz hobija.

Morala sam iskoristiti sve adute kako bih nadoknadila manjak znanja jezika. Srećom, kovrčava crvena kosa, zelene oči i mediteranska energija su ovdje toliko egzotični da sam brzo primijećena kao lice za reklame. Radim i snimam dosta, napredujem s vremenom, ovisno koliko se mogu posvetiti hobiju uz ostale obaveze i djecu. Moje lice se vidi na velikom broju reklamnih materijala u ovom periodu i ljudi me sve više zovu jer dobro surađujemo, a još me i koriste kao prevoditelja u situacijama kada je potrebno. Jako me veseli i zabavlja taj hobi", ispričala je.