Pjevačica Danijela Martinović, otkako se proslavila na Splitskom festivalu pjesmom "Fortunata", radi punom parom.

Ove je godine pjevačica proslavila 30 godina glazbene karijere, a to slavlje obilježilie su rasprodane dvorane njezinih koncerata pod nazivom "Otvoreno srce".

'Nikad nisam bila sretnija'

Danijela je u četvrtak gostovala kod Gulijana u studiju Radio Dalmacije pa mu je otkrila da će uskoro izdati svoju novu pjesmu pod nazivom "Vjerujem ljudima".

"Nikad nisam bila sretnija, nisam nikad bila potpunija, ispunjenija, slobodnija. To se osjeti, to dolazi negdje iznutra, to je pravi i jedini recept", poručila je pjevačica iza koje je bogata glazbena karijera, a sve je počelo kad je sa samo 19 godina naslijedila Ljiljanu Nikolovsku za mikrofonom grupe Magazina.

"Ljilja je za mene, još uvijek, najbolja pjevačica svih vremena na našim prostorima", rekla je Danijela.

'Ja ti to ne mogu'

"Nisam nikad razmišljala o tome da bih trebala nalikovati na nekoga, naprosto sam prirodno bila ono što jesam i takva sam dan danas. Nikad nisam patila za time, pogotovo da bi neka djevojčica možda gazila stopama Ljiljane Nikolovske", dodala je te se prisjetila koncerata s Magazinom za vrijeme Domovinskog rata.

"Je, istina je, i u prtljažniku sam se skrivala", prisjetila se Danijela i ispričala kako je jednom toliko čvrsto spavala u kombiju da nije ni čula da pored njih padaju granate.

"Tog ljeta sam pjevala 'Da je slađe zaspati', pjesmu koja je u rekordnom roku postala megahit. Dogovorili smo turneju brodom i na njemu smo bili Minea, Doris Dragović i ja, ali jedino je Doris, jer je ona najveća zvijezda, spavala u hotelu. Mi smo se gurali tamo po brodu, po kabinama, stiskali se. Ja sam njoj treći dan došla i rekla - Doki, ja ću umrijeti, ja ti to ne mogu", ispričala je Danijela i dodala kako ju je Doris ostatak turneje švercala u svoju hotelsku sobu.