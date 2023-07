Blogerica Danijela Dvornik (56) otvoreno je progovorila o muškarcima koji maltretiraju žene te se obratila ženskoj populaciji. Danijela je zgrožena takvim ponašanjem te kaže kako ne može razumijeti žene koje su u vezi s muškarcima koji na bilo koji način maltretiraju druge žene.

Dvornik se snimila iz auta te objavila video u utorak na društvenoj mreži te započela:

"O ženama koje su u vezi s rastavljenim muškarcem, narcisom i manipulatorom. Muškarci se ne mogu snaći, njima jednostavno treba netko da se brine o njima. Prvu ženu ne ostavljaju dok ne nađu drugu jer jednostavno moraju imati neki oslonac. Ma mislim tragedija, to je meni dno dna", rekla je.

"Zanimljivo mi je to kad frajer maltretira ženu s kojom ima djecu, ne voli je, znači ima drugu, ali bez obzira na to što ima drugu - maltretira ovu prvu. Znači, zagorčava joj život, djeca ispaštaju, a ono sve bi moglo biti jednostavnije. Ponekad trebaš i popustiti neke stvari, ne možeš uvijek tražiti svu pravdu ovog svijeta, a znaš i sam da nosiš dio krivice. I sad su mi zanimljive te druge žene. Na primjer, ja da znam da neki frajer vrši teror nad svojom bivšom ženom - ne bih bila s njim ni pet sekundi. Ne mogu shvatiti u svojoj glavi da netko može živjeti s likom koji maltretira drugu ženu. Znači ja to ne mogu, jednostavno ne mogu u svom životu", zaključila je.

Sama Danijela poruka je izazvala mnoštvo pozitivnih komentara.

"Draga Danijela, takvih i puno sličnih primjera nažalost ima jako puno. Nadam se da ce te čuti i ove druge žene. Bravo za ovu objavu", "Imaš pravo, svaka čast", "Totalno se slažem", pisali su pratitelji.

