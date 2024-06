Danijela Dvornik (57) je na svom Instagram profilu otkrila što je ljuti te je tako pokrenula raspravu na društvenoj mreži.

''Jedna od stvari koje mi u zadnje vrijeme ide na živce su grudnjaci. Dakle, to su oklopi modernog doba, još jedno sr*nje s kojim se trebamo nositi", napisala je u Instagram Storyju.

Foto: Instagram

''80-e godine su bile super godine (opet se vraćam na njih) jer žene nisu nosile grudnjake, a ako i jesu, nisu bili kao ovi danas. Ja se sjećam da sam u Londonu kupila svoj prvi grudnjak i to u dućanu Chelsea GIRL (mislim da se tako zvao) i to od satena i čipke, bez ikakvih žica ili push-upa, to nije postojalo. Danas uz sve silikonske grudi, žene nose grudnjake. Da se razumijemo, volim donje rublje… Ne mogu mu odoljeti za neku posebnu priliku, ali inače najrađe bih zaboravila da postoji. Prva stvar koju učinim kad dođem kući, skidam ga! Danas sam bez njega'', napisala je.

