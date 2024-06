Blogerica Danijela Dvornik (57) na Facebooku je pronašla objavu koju je stavila na današnji dan prije 11 godina. Objavila je fotografiju na kojoj djevojka skače u zrak s velikim osmijehom na licu u prirodi. U toj objavi obavijestila je svoje Facebook prijatelje kako se napokon riješila kredita.

"Je****, nemam više kredita. Ne mogu vjerovati. Mislim ne mogu doći k sebi. Više nikada neću čuti telefonsku zvonjavu službenice Hypo banke da me pita kada ću uplatiti ratu", napisala je Danijela tada u objavi.

Sada se osvrnula na nju, rekavši kako joj je to bio najsretniji dan u životu.

"Ovo mi je danas izletjelo u 'Memory'. To mi je bio jedan od najsretnijih dana u životu, a ujedno i jedna od stavki na listi 'ono sto mi čini stres' koja se prekrižila. Od toga dana život je krenuo na bolje", napisala je Danijela na Instagram storyju.

Foto: Instagram

Otkrila što ju ljuti

Podsjetimo, Danijela je nedavno otkrila što je ljuti te je tako pokrenula raspravu na društvenoj mreži.

''Jedna od stvari koje mi u zadnje vrijeme ide na živce su grudnjaci. Dakle, to su oklopi modernog doba, još jedno sr*nje s kojim se trebamo nositi", napisala je u Instagram Storyju.

''80-e godine su bile super godine (opet se vraćam na njih) jer žene nisu nosile grudnjake, a ako i jesu, nisu bili kao ovi danas. Ja se sjećam da sam u Londonu kupila svoj prvi grudnjak i to u dućanu Chelsea GIRL (mislim da se tako zvao) i to od satena i čipke, bez ikakvih žica ili push-upa, to nije postojalo. Danas uz sve silikonske grudi, žene nose grudnjake. Da se razumijemo, volim donje rublje… Ne mogu mu odoljeti za neku posebnu priliku, ali inače najrađe bih zaboravila da postoji. Prva stvar koju učinim kad dođem kući, skidam ga! Danas sam bez njega'', napisala je.

