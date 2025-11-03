PLJUŠTE REAKCIJE /

Pojavila se snimka Dininog groba, Danijela Dvornik bijesna: 'Jad i primitivizam'

Foto: Robert Anic/pixsell

Udovici kralja funka nije se svidjelo što je netko na Instagramu objavio snimku groba njezinog pokojnog supruga

3.11.2025.
13:05
Hot.hr
Robert Anic/pixsell
Povodom blagdana Svih svetih, mediji i društvene mreže preplavljeni su objavama s groblja, ali jedna je izazvala posebno žestoku reakciju. 

Naime, Danijela Dvornik (58), udovica legendarnog Dina Dvornika, oglasila se nakon što je netko od obožavatelja glazbenika posjetio njegov grob i snimio ga, sugerirajući da je zapušten.

Foto: Tomislav Miletic/pixsell

 

"Dino Dvornik, legenda, zaboravljen od svih", stoji ispod snimke koja je privukla pažnju javnosti, ali i same udovice kralja funka koja se ubrzo oglasila o istoj. 

 

Danijela je putem Instagram storija podijelila snažnu poruku komentirajući: “Ono kad ljudi idu na groblje da bi snimili tuđe grobove i stavili ih na društvene mreže! I tako svake godine! Jad i primitivizam!”

Foto: Instagram

 

Podsjećamo, Danijela i Dino su se vjenčali 1993. godine i zajedno su proveli više od desetljeća u skladnom braku. U istom su dobili i kćer Ellu koja danas slovi za jednu od najpoznatijih hrvatskih influencerica. 

Dino Dvornik, poznat po nezaboravnim hitovima i karizmi na hrvatskoj glazbenoj sceni, preminuo je 7. rujna 2008. godine u 44. godini života, a njegov odlazak ostavilo je neizbrisiv trag u srcima mnogih. 

 

Pojavila se snimka Dininog groba, Danijela Dvornik bijesna: 'Jad i primitivizam'