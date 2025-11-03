Pojavila se snimka Dininog groba, Danijela Dvornik bijesna: 'Jad i primitivizam'
Udovici kralja funka nije se svidjelo što je netko na Instagramu objavio snimku groba njezinog pokojnog supruga
Povodom blagdana Svih svetih, mediji i društvene mreže preplavljeni su objavama s groblja, ali jedna je izazvala posebno žestoku reakciju.
Naime, Danijela Dvornik (58), udovica legendarnog Dina Dvornika, oglasila se nakon što je netko od obožavatelja glazbenika posjetio njegov grob i snimio ga, sugerirajući da je zapušten.
"Dino Dvornik, legenda, zaboravljen od svih", stoji ispod snimke koja je privukla pažnju javnosti, ali i same udovice kralja funka koja se ubrzo oglasila o istoj.
Danijela je putem Instagram storija podijelila snažnu poruku komentirajući: “Ono kad ljudi idu na groblje da bi snimili tuđe grobove i stavili ih na društvene mreže! I tako svake godine! Jad i primitivizam!”
Podsjećamo, Danijela i Dino su se vjenčali 1993. godine i zajedno su proveli više od desetljeća u skladnom braku. U istom su dobili i kćer Ellu koja danas slovi za jednu od najpoznatijih hrvatskih influencerica.
Dino Dvornik, poznat po nezaboravnim hitovima i karizmi na hrvatskoj glazbenoj sceni, preminuo je 7. rujna 2008. godine u 44. godini života, a njegov odlazak ostavilo je neizbrisiv trag u srcima mnogih.
