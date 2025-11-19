Danijela Dvornik skoknula na duplu dozu estetskih zahvata: Evo što je radila
Danijela Dvornik objavila video u kojem je objasnila kojim se zahvatima podvrgnula
Hrvatska influencerica Danijela Dvornik (58) na Instagram storyju objavila je video u kojem otkriva da se nalazi u zagrebačkoj poliklinici. Kako je rekla u videu, polikliniku je posjetila kako bi obavila estetski zahvat uklanjanja izrasline na leđima.
Također, na snimci se pojavila s licem umotanim u prozirnu foliju, a u istoj je objasnila da se ispod folije nalazi krema koja služi kao priprema kože za laserski tretman.
Inače, ovi zahvati samo su neki od niza postupaka kojima se tijekom godina podvrgnula kako bi održala svjež izgled i osjećala se bolje u vlastitoj koži.
Kojim se zahvatima podvrgnula Danijela Dvornik?
Početkom 2024. laserskim zahvatom uklonila je dioptriju i time završila dugogodišnje oslanjanje na naočale, a prije toga se, nakon značajnog gubitka kilograma, odlučila za liposukciju i uklanjanje podbratka koji joj je godinama smetao zbog genetike.
Korigirala je i višak kože iznad gornje usne kako bi umanjila bore, a nije skrivala ni korištenje botoksa i filera, naglašavajući da je za dobar rezultat važna umjerenost.
U intervjuu za Esteticu iz 2017. godine objasnila je da ne voli pretjerivanje i da se osobno ne bi odlučila na postupke koji mijenjaju oblik usana ili zahtijevaju umetanje silikona, navodeći da se pritom mora imati na umu i dugoročni utjecaj na zdravlje. U kolovozu 2024. podvrgnula se i korekciji zubi, što je ponosno pokazala na Instagramu, a reakcije pratitelja bile su pozitivne.
POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Pitali smo Hrvate treba li srušiti ili obnoviti Vjesnikov neboder