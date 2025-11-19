Danijela Dvornik skoknula na duplu dozu estetskih zahvata: Evo što je radila

Hrvatska influencerica Danijela Dvornik (58) na Instagram storyju objavila je video u kojem otkriva da se nalazi u zagrebačkoj poliklinici. Kako je rekla u videu, polikliniku je posjetila kako bi obavila estetski zahvat uklanjanja izrasline na leđima.

Također, na snimci se pojavila s licem umotanim u prozirnu foliju, a u istoj je objasnila da se ispod folije nalazi krema koja služi kao priprema kože za laserski tretman.

Foto: Danijela Dvornik/instagram

Inače, ovi zahvati samo su neki od niza postupaka kojima se tijekom godina podvrgnula kako bi održala svjež izgled i osjećala se bolje u vlastitoj koži.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kojim se zahvatima podvrgnula Danijela Dvornik?



Početkom 2024. laserskim zahvatom uklonila je dioptriju i time završila dugogodišnje oslanjanje na naočale, a prije toga se, nakon značajnog gubitka kilograma, odlučila za liposukciju i uklanjanje podbratka koji joj je godinama smetao zbog genetike.

Korigirala je i višak kože iznad gornje usne kako bi umanjila bore, a nije skrivala ni korištenje botoksa i filera, naglašavajući da je za dobar rezultat važna umjerenost.

U intervjuu za Esteticu iz 2017. godine objasnila je da ne voli pretjerivanje i da se osobno ne bi odlučila na postupke koji mijenjaju oblik usana ili zahtijevaju umetanje silikona, navodeći da se pritom mora imati na umu i dugoročni utjecaj na zdravlje. U kolovozu 2024. podvrgnula se i korekciji zubi, što je ponosno pokazala na Instagramu, a reakcije pratitelja bile su pozitivne.

