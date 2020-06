DANIJELA DVORNIK (53) ISKRENO O LJUBAVNIM PROBLEMIMA: ‘Dopisujem se s par godina mlađim tipom’

View this post on Instagram

Nakon treninga, kupanja, doručka, vrijeme je za prvu kavu. Mjesto se uređuje, odrađuju detalji, hotel je spreman, dobit ćemo slastičarnicu, wine&cheese bar i apoteku. Ima i turista, nije puno kao što je bilo ali nije ni prazno. #coffetime #jutroumistu #zivotuzmore #womenover50 #mediteraneanlifestyle #coronalifestyle