Crnogorsko-belgijsko-hrvatski glazbenik te aposlutni rekorder po broju prodaje jedne ploče na ovim prostorima, Daniel Popović, (68) 80-ih je bio zvijezda Eurovizije sa svojom pjesmom Džuli. Za Happy FM otkrio je da mu je želja ponovno nastupiti na Eurosongu.

"Činjenica je da se Eurosong sve više gleda, a sve manje sluša, da je važna scena, koreografija, pjesma nije toliko bitna očigledno, jer ne ostaje… Trebala bi postati evergreen, ali ne. Ja svake godine pošaljem pjesmu za koju mislim da bi mogla uspjeti i obično završi u košu za smeće, jer je vjerojatno niti ne poslušaju. Ja stvarno ne mislim da ne znam napisati pjesmu za Eurosong", rekao je Daniel.

Tko je Džuli?

Otkrio je i tko je zapravo bila djevojka Džuli, koja ga je proslavila te od njega napravila milijunaša.

"Džuli je bila jedna lijepa djevojka. Imao sam 17 godina kad su mi prišli njezini roditelji i rekli da se sviđam njihovoj kćeri, te da imam njihovu dozvolu da se zabavljamo. To je bilo dosta čudno, oni su na odmor došli iz Njemačke, ali to mi je tada bila i čast, jer su vidjeli da sam okej, da sam dobar dečko.

Tako smo se upoznali, zvala se Angela, jedna divna, lijepa djevojka. Ime Angela je bilo teško za pjevati, pa je samo zato postala Džuli", otkrio je.

Zamjerio se Lepoj Breni

Prisjetio se i kako se zbog pobjede na Euroviziji zamjerio Lepoj Breni.

"Osvetila mi se! Bilo je snimanje spota za pjesmu Jugoslavenka. Malim helikopterom odvezli su me na Durmitor i tamo spustili.

Nije ih bilo tri sata, ja računam u divljini sam, ima i vukova i medvjeda, ščućurio sam se iza nekog velikog kamena, strepio hoće li se oni uopće pojaviti, vratiti.

Kad sam ugledao helikopter nakon tri sata, naravno da sam sav sretan mahao da me vide, a oni su mi komentirali kako je taj kadar baš dobro odglumljen u spotu! Ma koja gluma…

Da Breni osveta bude slađa, spuštali su me niz litice, tada sam se nauživao straha… Nikad više me nitko nije nagovorio da uđem u helikopter! Ona je kasnije u nekoj emisiji priznala da je to bila osveta, a ja mogu i sad samo reći: ‘Breno, nisi otišla na Euroviziju, žao mi je, bio sam bolji!", ispričao je.

Oženio se četiri puta

Budući da je Daniel trenutno u četvrtom braku, za kraj intervjua ispričao ja zašto mu je brak toliko bitan.

"Brakovima ženama iskazujem poštovanje, ne obratno. Mogu reći da su sve koje su bile sa mnom uživale i da im ništa nije falilo u životu, živjele su kao malo vode na dlanu… Ja ne želim ostati sam, volim da je netko uz mene, ja žene poštujem, a dodat ću tome i volim…", otkrio je.

Inače, Aleksandra je u sjajnim odnosima i s Danielovom bivšom suprugom Sanjom Bjedov, s kojom pjevač ima dvoje djece, sina Sebastian i kći Kim.

Podsjetimo, nedavno je otkrio kako s bivšom suprugom Sandrom ima puno problema. Tužila ga je, kako kaže, jer ne prestaje lagati o njemu. Prijavila ga je za obiteljsko nasilje, što Popović demantira.

"Nas dvoje smo u katastrofalnim odnosima. Stvorila mi je ogromne probleme! To je prva osoba koju sam tužio jer ne prestaje širiti laži o meni. Tvrdi da sam registrirani obiteljski nasilnik. To nije istina! Medijima sam poslao dokument koji to opovrgava, pokazujući da je ona bila nasilna", otkrio je tada.

