Daniel Popović otpjevao je prije 40 godina pjesmu "Đuli", koja je do dana današnjeg najprodavanija pop-ploča u povijesti ovih prostora, i pobijedio na tadašnjoj Jugoviziji. Pjevač je iskreno progovorio o suradnji s Lepom Brenom te o odnosu s djecom i bivšim ženama.

Promijenio je ime

Njegovo pravo ime je Milan, a otkrio je i zbog čega se predstavlja kao Daniel.

"Zbog velike ljubavi prema djedu Đuri, maminom ocu. On je služio u vojsci kralja Nikole. Kada je vojska bila raspuštena, otišao je u Belgiju i tada je promijenio ime u Daniel iz nekog nezadovoljstva. Bio sam mu miljenik i zato sam odlučio uzeti to umjetničko ime. Na taj način on i dalje živi. Meni i u dokumentima piše Daniel Milan Popović i prihvatio sam oba imena", ispričao je pjevač za Informer.

Zaljubljen u glazbu od malih nogu

Danielu se ljubav prema glazbi razvila još u djetinjstvu.

"Kao mali sam slušao majku kako svira klavir i pjeva francuske šansone i od tada sam počeo voljeti glazbu. Otac je bio liječnik i neko vrijeme smo živjeli u Apatinu. Tamo sam na obali rijeke vidio čovjeka kako svira gitaru i to mi se svidjelo. Probudila se ljubav prema gitari! Vježbao sam sviranje po deset sati dnevno, prsti su mi bili krvavi, ali bio sam uporan. Čak sam završio i akademiju u Grazu. Svatko tko me čuje kako sviram gitaru zaboravi da pjevam", rekao je Popović.

Ne želi više surađivati s Brenom

Pjevač je snimio duet s Brenom te tvrdi da ne postoji mogućnost za ponovnom suradnjom.

"Bilo je slatko-kiselo. Nikada neću moći zaboraviti da su me tokom snimanja spota bacili na Durmitor među vukove, gdje sam čekao tri sata helikopter. Nikada se nismo družili jer je svatko gradio svoju karijeru", poručio je.

U lošim odnosima je s djecom

Daniel iza sebe ima tri braka i četvero djece, a s bivšom suprugom Sandrom ima puno problema. Tužila ga je, kako kaže, jer ne prestaje lagati o njemu. Prijavila ga je za obiteljsko nasilje, što Popović demantira.

"Sada živim sa četvrtom suprugom Aleksandrom, s kojom nemam djece. Nije nam bilo suđeno. Shvatili smo da je bolje da se posvetimo sebi, da pronađemo nešto što nas ispunjava i uživamo u životu. S prvom suprugom Majom imam kćer Anamariju. Maja i ja smo u dobrim odnosima, ali rijetko se čujemo jer svatko vodi svoj život. S drugom suprugom, Sanjom, imam sina Sebastijana i kćer Izabelu. Nas dvoje smo u dobrim odnosima, poštujemo se. S trećom, Sandrom, imam sina Dominika. Nas dvoje smo u katastrofalnim odnosima. Stvorila mi je ogromne probleme! To je prva osoba koju sam tužio jer ne prestaje širiti laži o meni. Tvrdi da sam registrirani obiteljski nasilnik. To nije istina! Medijima sam poslao dokument koji to opovrgava, pokazujući da je ona bila nasilna", priznao je Daniel koji je od djece jedino u dobrim odnosima samo s Izabelom i Sebastijanom.

"S Anamarijom nemam kontakt, ali preko njene majke saznam kako je. S Izabelom i Sebastijanom sam u dobrim odnosima. Što se tiče Dominika, nemamo nikakav kontakt i žao mi je zbog toga. On sluša svoju majku i vjeruje da je sve što ona govori istina. Nadam se da će jednog dana poslušati i moju stranu priče", ispričao je glazbenik.

