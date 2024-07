Srpski reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica (31) poznat je po svojim kontroverznim nastupima. Svojim udaranjem publike tenisicom i tjestom za pitu po glavi te pljuvanjem u usta djevojci u publici, podigao je veliku buru u javnosti.

Oglasile su se čak neke poznate osobe koje su rekle "da se ne zna tko je tu ispao veći kreten". No, jedan od njegovih kolega ih je ipak podržao. Riječ je o folkeru Radiši Trajkoviću, publici poznatijem kao Đani, koji je opleo po svima što ga kritiziraju.

"Ispratio sam Desingericin nastup na TikToku. Glupo mi je što ga pljuju, što ste pustili djecu da idu na njegove nastupe? On je zabavljač. On je meni interesantan, išao bih na njegov nastup. Čak smo planirali i neki duet napraviti. Meni je on do j*ja, interesantan. Najviše mrzim kad pljuješ bez veze, ako mi se nešto ne sviđa okrenem glavu na drugu stranu", rekao je Đani za Mondo.

Kolik Desingerica zarađuje po nastupu?

Podsjetimo, Izvor za Espreso nedavno je otkrio koliko kontroverzni reper zarađuje po nastupu.

"Kako sam čuo od njegovih prijatelja, sada mu je honorar negdje između 10 tisuća i 15 tisuća eura. Ma to su ogromni novci. On je pun do kraja godine, ljetna sezona mu je najjača", ispričao je izvor.

