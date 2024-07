Srpski reper Dragomir Despić, umjetničkog imena Desingerica (31), poznat je po kontroverznim nastupima. Ribao je sir na publiku, razbijao jaja, pljunuo djevojci u usta, bacao tijesto na fanove… Sve su to dijelovi njegovih koreografija. No, unatoč tome, Desingerica ima mnogobrojnu publiku koja ga obožava.

Foto: Pixsell

Izvor za Espreso otkrio je koliko kontroverzni reper zarađuje po nastupu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kako sam čuo od njegovih prijatelja, sada mu je honorar negdje između 10 tisuća i 15 tisuća eura. Ma to su ogromni novci. On je pun do kraja godine, ljetna sezona mu je najjača", ispričao je izvor.

Radio gibanicu na pozornici

Podsjetimo, reper je nedavno nastupao u Budvi i ponovno za sve prisutne priredio performans. Snimke u kojima pjevač riba sir i baca tijesto na publiku počele su se širiti društvenim mrežama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Korisnici TikToka podijeljeni su u komentarima. Neki se dive glazbeniku i podržavaju njegov način umjetničkog izražavanja, a drugi njegove nastupe smatraju neprikladnima. Ipak, vidi se da je publika u Budvi uživala u njegovom pravljenju gibanice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kralj", "Tako je", "On je skrenuo s puta zdravog razuma", "Kakvo ponižavanje publike", neki su od komentara korisnika.

POGLEDAJTE VIDEO: Desingerica oduševio kvarnersku mladež: Lupao ih tenisicom po glavi. Pa Hrvatima uopće nije problem kad ih Srbi biju