U zlatno doba su ga povezivali s Veljačom: Luka iz 'Ville Marije' danas izgleda neprepoznatljivo

Dokumentarnim filmom “Ono što treba činiti” redatelja Srđana Kovačevića u zagrebačkoj Kinoteci otvoren je 23. Human Rights Film Festival (HRFF). Festival ove godine donosi dvadesetak recentnih autorskih filmova koji se bave temama ljudskih prava, a održava se do 7. prosinca na više zagrebačkih lokacija — Kinoteci, KIC-u, mikro-kinu MaMa i klubu Močvara. Osim filmskog programa, publiku očekuju i diskurzivne tribine, izložbe te koncerti.

No, uz novi festivalski program, pozornost javnosti privukla su i brojna poznata lica na otvorenju — među njima i glumac Damir Markovina (51), kojeg posljednjih godina rijetko viđamo u javnosti.

Proslavio se u ‘Villi Mariji’

Markovina se široj publici predstavio glavnom ulogom Luke Pongraca u prvoj hrvatskoj sapunici Villa Maria, koja je početkom 2000-ih postala pravi televizijski fenomen i lansirala ga među najpopularnije domaće glumce. Serija mu je preko noći donijela mnoštvo obožavateljica, a njegov lik ambicioznog mladića iz skromne obitelji ostao je upamćen kao jedan od najprepoznatljivijih u hrvatskim telenovelama.

Nakon tog uspjeha uslijedile su manje uloge u serijama Bitange i princeze, Bibin svijet i Larin izbor, no posljednjih godina Markovina se povukao iz medija i živi mirnijim tempom, daleko od pozornosti. Upravo zato njegovo pojavljivanje na otvorenju HRFF-a nije prošlo nezapaženo.

Veza s Jelenom Veljačom – romansa koja je intrigirala javnost

U razdoblju najveće popularnosti pisalo se i o Markovininoj romansi s Jelenom Veljačom (44), tada mladom glumicom koja je u Villi Mariji tumačila Doru Jurak, kćer tajkuna. Njihov odnos pažljivo je pratio domaći showbizz, posebno nakon što su tabloidi izvještavali da se glumački par zaljubio na setu hit sapunice.

Paralelno s emitiranjem serije, scena u kojoj lik Dore prevari Luku s likom kojeg je tumačio Petar Grašo postala je jedna od najprepričavanijih, a dodatnu su pozornost stvarale medijske špekulacije o tome koliko je fikcija bila blizu stvarnosti.

Ipak, samo tjedan dana prije snimanja zadnje epizode, kako su tada pisali domaći mediji, par je bliskim prijateljima otkrio da je romansi došao kraj. U to vrijeme ni Jelena ni Damir nisu željeli otkrivati razloge prekida, dok su se u glumačkim krugovima spominjale priče o kontaktima s Jeleninim bivšim partnerom. No, Veljača je tada jasno istaknula da razlog prekida nije bio Markovina, već – kako je rekla – “nestanak ljubavi”.

“Nismo u vezi, ali smo bliski prijatelji”

I Jelena i Damir u to su vrijeme nastojali utišati medijske glasine.

Veljača je naglasila da su se tijekom rada na Villi Mariji profesionalno snažno povezali te da joj je Markovina postao jedna od najbližih osoba. Sličnog je stava bio i Markovina, koji je istaknuo da je njihova bliskost bila prvenstveno prijateljska i izgrađena na razumijevanju i podršci, posebno u razdoblju kada su oboje prolazili kroz prekide dugogodišnjih veza.

“Jelenin i moj odnos je kompleksan, iskren i previše mi znači da bih ga objašnjavao. Postali smo izuzetno bliski i ona mi je jedna od najvažnijih osoba u životu”, govorio je Markovina tada, želeći jasno odvojiti privatni život od medijskih nagađanja.

Tiho povlačenje iz javnosti

Nakon niza uspješnih projekata i medijski eksponiranog razdoblja, Markovina se postupno povukao iz središta pozornosti. Iako je i dalje aktivan u kazalištu i povremeno na televiziji, već godinama ga rijetko viđamo na javnim događanjima, što njegovo pojavljivanje čini još zanimljivijim. Ove godine, čini se, napravio je iznimku kako bi podržao važan festival posvećen društvenim temama.

