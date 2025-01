Damiano David preselio na drugi kontinent: 'Bio je to pravi kulturološki šok'

Damiano David (26), frontmen talijanskog benda Måneskin, otvoreno je progovorio o svom iskustvu života u Los Angelesu. U intervjuu za talijanski Vogue, priznao je da mu je početak života u Sjedinjenim Državama bio prilično zastrašujuć.

Foto: Instagram Damiano David

"Bio je to pravi kulturološki šok", rekao je. "Teško je bilo pronaći svoje mjesto u tom gradu. U Los Angelesu nema puno mjesta poput onih u Europi, gdje možete sjesti na otvorenom u barovima ili klubovima, niti su tu trgovi gdje se ljudi okupljaju. U tom gradu se ne hoda puno, dok u Rimu gotovo ništa drugo ne radimo. Ponekad se osjećate kao da ste u pustinji, što može biti prilično usamljeno."

Foto: Instagram/Damiano David Damiano David

Damiano je dodao da mu je početak u LA-u omogućio da se potpuno resetira. "Nisam imao nikakvu prošlost, mogao sam biti tko god sam želio jer me nitko nije znao. To mi je omogućilo da sve što sam do tada radio ostavim iza sebe i izgradim novi život – nova mjesta, ljudi, glazba. Bilo je to veliko nadahnuće."

Podsjetimo, Damiano i Måneskin su stekli globalnu slavu nakon što su pobijedili na Eurosongu 2021. u Rotterdamu, a njihov hit Zitti E Buoni brzo je osvojio publiku. Damiano je postao izuzetno popularan, posebno među obožavateljicama, a prošle godine potvrdio je vezu s pjevačicom Dove Cameron.

Foto: Instagram

Nedavno je započeo solo karijeru, a u veljači 2023. izdao je singlove Silverlines i Born With a Broken Heart, koji će biti dio njegovog solo albuma. Damiano je najavio i veliku svjetsku turneju koja započinje u rujnu 2025., a trajat će do prosinca iste godine.

