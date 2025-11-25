Dame se bore za poziciju favoritkinje, a novo jutro na imanjima proći će u ispitivanju

Farme su već prvog dana postale poprište smijeha, ljubomore, prvih svađica i neočekivanih priznanja, a to će se itekako nastaviti. U Donjoj Voći, Robertovi najbliži stižu upoznati kandidatkinje, a među njima odmah kreću prve provokacije.

Kod Željka u Sunji dvije će se dame od jutra prihvatiti posla kako bi ga pokušale impresionirati, dok treća taj režim neće najbolje prihvatiti pa će se pobuniti.

Najmlađi farmer Dejan već se suočava s “cimerskim kaosom”, novim simpatijama i prohtjevima njegovih djevojaka. A tijekom doručka, slijedi škakljivo ispitivanje.

''Je li bilo poljubaca?'' upitat će ga jedna njegova odabranica otkrivši da je spavao na neočekivanom mjestu.

Josip Đ. damama sprema kulinarski izazov, a iako ljubavne iskrice između njega i Ksenije i dalje traju, može li ga neka nova dama oduševiti svojim kvalitetama?

U Drežnik Gradu jedna će djevojka otkriti da se tijekom tuluma rodila dodatna prisnost, a Kanađanka Dottie će neočekivano otkriti kako hrvatski jezik razumije puno bolje nego što drugi misle. Je li čula nešto što ju je povrijedilo?

Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras do 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na streaming platformi Voyo.

