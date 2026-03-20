Dakota Norris slomljen nakon očeve smrti: 'Nadam se da ću živjeti život koji te čini ponosnim'

Svijet je obišla tužna vijest o smrti legende akcijskih filmova i majstora borilačkih vještina, Chucka Norrisa, koji je preminuo u 86. godini života.

Dok su se obožavatelji i kolege diljem svijeta počeli opraštati od ikone, prvu i najosobniju počast odao je njegov sin Dakota Norris, podijelivši na Instagramu emotivnu poruku koja je dirnula srca mnogih.

"Nadam se da ću živjeti život koji te čini ponosnim"

U objavi koja se sastoji od niza crno-bijelih fotografija i kratkog videozapisa iz djetinjstva, Dakota se oprostio od oca riječima punim ljubavi i divljenja. Objava započinje datumom "19. 3. 26.", danom kada je legendarni glumac preminuo. "Tata, teško je pronaći prave riječi za ovo, ali dat ću sve od sebe", započeo je Dakota.

"Cijeli život si bio čovjek na kojeg sam se ugledao. Tvoja velikodušnost, dobrota, hrabrost, integritet, snaga, disciplina i vjera u Gospodina bili su samo neke od stvari kojima sam se uvijek divio kod tebe."

Dirljivi tekst prati serija intimnih trenutaka uhvaćenih kamerom: otac i sin kako nasmijani šetaju poljem, Chuck koji sina ljubi u obraz te zajednički selfie. Posljednji u nizu je stari, zrnati videoisječak koji prikazuje Chucka s malenim Dakotom dok gledaju rodeo, evocirajući uspomene na zajedničko djetinjstvo.

"Bio si najbolji otac kojeg mi je Bog mogao dati i najbolji čovjek kojeg sam ikad poznavao. Bez obzira kroz što sam prolazio, uvijek si bio tu", nastavio je sin. "Hvala ti za sve što si dao našoj obitelji i za primjer koji si postavljao svaki dan. Nadam se da ću moći živjeti život koji ti odaje počast i čini te ponosnim. Volim te, tata. Nedostajat ćeš mi zauvijek."

Svijet je izgubio legendu

Objava je brzo izazvala lavinu reakcija, a pratitelji su u komentarima izražavali sućut i dijelili vlastita sjećanja na glumca. "Svijet je izgubio legendu", "Moja sućut tebi i tvojoj obitelji" i "Jako mi je žao zbog vašeg gubitka, ali on živi u sjećanjima mnogih od nas", samo su neke od poruka podrške obitelji Norris.

Chuck Norris preminuo je na Havajima, dan nakon što je primljen u bolnicu. Samo devet dana ranije, 10. ožujka, proslavio je svoj 86. rođendan objavivši video sparinga uz natpis: "Ja ne starim. Ja se dižem na višu razinu."

