Dadilja i gospodin Sheffield ponovno zajedno: Evo kako omiljeni duo izgleda 30 godina kasnije

Kultni televizijski par koji je obilježio devedesete ponovno je zajedno, barem na jednu večer. Fran Drescher (68), nezaboravna dadilja Fran Fine, na svom je Instagram profilu objavila fotografiju s Charlesom Shaughnessyjem (71), glumcem koji je utjelovio markantnog gospodina Sheffielda. Njihov susret izazvao je lavinu oduševljenja među obožavateljima legendarne serije "Dadilja", podsjetivši sve na neponovljivu kemiju koja ih je proslavila.

Dvoje glumaca poziralo je s osmijehom u kazalištu, držeći u rukama program predstave, a povod njihovog okupljanja bila je podrška starim prijateljima i kolegama.

Drescher i Shaughnessy prisustvovali su svjetskoj premijeri novog mjuzikla "Somebody to Love" u kazalištu Rubicon u Venturi, Kalifornija. Ovaj događaj za njih je imao posebno značenje jer su autori mjuzikla Robert Sternin i Prudence Fraser, nekadašnji izvršni producenti i scenaristi upravo serije "Dadilja". Fran je u opisu fotografije pohvalila predstavu, opisavši je kao zabavnu i dirljivu.

"Pametna priča, poput vremenske kapsule, pokriva sve nade i iskušenja sedamdesetih i osamdesetih godina. Prava žena, prava homoseksualaca, težnje za tradicionalnim životom nasuprot seksu, drogi i rock'n'rollu", napisala je Drescher. Otkrila je da se radi o takozvanom "jukebox mjuziklu", što znači da koristi poznate hitove iz tog razdoblja za stvaranje priče, što je publici omogućilo da uživa u poznatim melodijama u izvedbi talentiranih glumaca. Na kraju je dodala: "Bilo je divno, kao i uvijek, vidjeti mog dragog Charlesa Shaughnessyja i druge kolege iz 'Dadilje'!"

Foto: Columbia Broadcasting System/AFP/Profimedia

Obožavatelji žele povratak, ali Fran ima druge planove

Fotografija nasmijanog para, koji i nakon gotovo tri desetljeća od završetka serije zrači prijateljskom toplinom, očekivano je izazvala snažne reakcije. Komentari poput "Kakav divan par" i "Nisu se nimalo promijenili" preplavili su objavu. Mnogi su iskoristili priliku da ponovno zatraže ono o čemu sanjaju godinama: "Želimo novu verziju ili barem film!"

Iako su ovakva okupljanja uvijek povod za glasine o mogućem povratku serije, Fran Drescher je nedavno pojasnila svoje planove. Njezin fokus trenutačno nije na televizijskom nastavku, već na razvoju brodvejskog mjuzikla temeljenog na "Dadilji".

