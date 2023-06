Najpopularnije regionalni izvođači mlađe generacije čije pjesme ne silaze s ljestvica najslušanijih - Nucci i Voyage otkrili su za Extra FM kako Nucci ima novu stvar sa Severinom, dok skromni Voyage smatra da nije dostojan dueta s Jelenom Rozgom.

Najslušaniji dečki na Balkanu udružili su snage i zajedno s fanovima snimili treći duet – "Periferija".

"Definitivno ova pjesma je najbolja do sada i jedno 16 puta je bolja od dueta Bella Hadid. Svaka pjesma koju smo izbacili je potpuno drugačija od onoga žanra koji smo radili. Ovo je nešto skroz novo, brza, najbrža pjesma…Toliko nam se sviđa…nismo mogli naći ni jedan datum da smo i on i ja slobodni, doslovce je ispalo da nemamo kada snimati spot - nego sutradan. To je bilo nešto najkaotičnije što se tiče organizacije spota, pozvali smo ljude putem Instagram storija, došlo ih je 100 sigurno…", rekli su.

No zanimljivim suradnjama tu nije kraj. Nakon više pokušaja Nucci i Severina imaju duet. Suradnja je tekla glatko - otkrio je Nucci i poručio da je sretan jer nisu ušli u neki kalup, nego je riječ o nečemu sasvim novom.

"Prvo sam ja imao neku pjesmu, pa ona, nisu nam se sviđale, odustali smo, pa smo na kraju smo došli do Metka… Pjesma je totalni crossover, spot je ludilo, meni je to super zanimljivo, mogu misliti kako će biti ljudima. Premijera je 27.6. i jedva čekam da čitam reakcije ljudi. Poslije dugo vremena mogu reći da sam baš, baš uzbuđen jer je nekako eksperiment iza mene", izjavio je.

Voditeljica je Voyagea upitala hoće li on možda snimiti duet s Jelenom Rozgom, a odgovor najpopularnijeg mladog glazbenika u regiji je u najmanju ruku zanimljiv i skroman.

"Ja Rozgu mnogo volim, ali ne vjerujem da bi Rozga ikada išta uradila sa mnom. Ne vjerujem jer je Jelena Rozga - Jelena Rozga, nismo uopće isti nivo bilo čega. Ne možeš nas staviti u istu rečenicu, jednostavno Jelena Rozga je Jelena Rozga. Mislim da bi mi trebalo jedno 60 godina mukotrpnih hitova i iskustva da bi mogao da dođem na taj nivo, iskreno mislim da je nemoguće da se takvo nešto dogodi", rekao je.

Ostaje nam vidjeti hoće li se dogoditi priželjkivana suradnja. No sve glasnija su šuškanja da se Voyageu dogodila ljubav s kćeri Harisa Džinovića, ali su se radi medija malo pritajili.

"Nismo prestali da se družimo. Đina mi je najbolja prijateljica, sestra, ali svoj privatni život želim držati dalje od očiju javnosti, od sedme sile, nije bitno s kime ja pijem piće…", rekao je.