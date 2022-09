Kralj Charles III. proveo je prošli tjedan sastajući se s ožalošćenima diljem Velike Britanije nakon smrti svoje majke kraljice Elizabete II. i čini se da mu to uzima danak.

Nove fotografije pokazuju kako dlanovi 73-godišnjeg monarha izgledaju crveni, osušeni i natečeni nakon sedam uzastopnih dana rukovanja s građanima.

Oduvijek imao deblje prste

Otkad je bio beba, o rukama novog kralja raspravljali su njegovi najbliži, uključujući i samu kraljicu. U pismu svojoj bivšoj učiteljici glazbe nakon njegovog rođenja, Elizabeta II. je rekla: "Beba je jako slatka i jako smo ponosni na njega. Ima zanimljiv par ruku za bebu. Prilično su krupni, ali s finim dugim prstima sasvim drugačijim od mojih i svakako drugačijih od očevih. Bit će zanimljivo vidjeti što će postati. Još uvijek mi je teško povjerovati da imam vlastito dijete!"

Čak ih je i sam kralj 2012. godine na turneji u Australiji u šali nazvao "kobasičastim prstima". Mnogi navode da su posebno crveni i natečeni nakon što je dugo proveo leteći ili putujući u vruće zemlje.

Alarmantno stanje kralja Charlesa

Monarhove ruke dospjele su u međunarodne vijesti ranije ovog tjedna, kada su korisnici Twittera primijetili njegove crvene i natečene prste.

Liječnik je procijenio Charlesove natečene prste, tvrdeći da bi mogao patiti od artritisa. “Prsti obično postanu ukočeni, bolni i natečeni i iako lijekovi mogu pomoći kod boli, oteklina može ostati”, rekao je dr. Gareth Nye, viši predavač na Sveučilištu u Chesteru, za Daily Star o bolnom stanju koje uzrokuje upalu i ukočenost.

Nye je također rekao da bi natečeni prsti mogli ukazivati ​​na to da kralj pati od edema. "Edem je stanje u kojem tijelo počinje zadržavati tekućinu u udovima, obično u nogama i gležnjevima, ali i u prstima, što uzrokuje njihovo oticanje. Da bismo vidjeli je li to uzrok, pritiskom na natečeno područje oko 15 sekundi izazvalo bi udubljenje na tom području", izjavio je doktor, rekavši da je to uobičajeno stanje koje često pogađa ljude starije od 65 godina.

Nema razloga za uzbunu

Drugi uzroci, dodao je, mogu biti dijeta s visokim udjelom soli ili specifični lijekovi poput onih za visoki krvni tlak.

Međutim, Nye je rekao da kraljeve natečene ruke ne bi trebale biti razlog za uzbunu. "Nema nikakvih neposrednih zdravstvenih problema što bi se moglo zaključiti po natečenim prstima i to je najvjerojatnije znak njegove starosti", rekao je, piše Nypost.