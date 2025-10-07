Crvena jabuka otkazala koncert radi smrti Halida Bešlića: 'Nema riječi... tuga prevelika'

Od Halida Bešlića oprostio se i sarajevski bend Crvena jabuka, koji je u znak poštovanja prema preminulom glazbeniku odgodio koncert zakazan za ovu subotu u Sarajevu.

„Nema riječi... tuga prevelika. Iskrena sućut obitelji, prijateljima... svima. Zauvijek u našim srcima, pjesmi i životu“, objavili su članovi benda na Instagramu uz glazbenikove fotografije. U nastavku su dodali i obavijest o odgodi koncerta: „Draga naša publiko, ova odluka donesena je zajednički i vjerujemo da ćete je razumjeti... Halid je dio nas – uvijek i zauvijek.“, napisali su.

„Koncert grupe Crvena jabuka, koji je bio zakazan za 11. listopada 2025., u dogovoru s izvođačem i kompletnim timom odgađa se te će biti održan u novom terminu – 17. listopada 2025. godine“, stoji u službenoj objavi. „U znak poštovanja prema njegovom liku i djelu, odlučeno je da se termin koncerta pomakne kako bismo svi imali priliku dostojanstveno se oprostiti od čovjeka koji je obilježio generacije“, poručili su iz benda.

Tužan period za bend

Podsjetimo, proteklog se tjedna obilježavala 39. godišnjica od tragične smrti članova benda Crvene jabuke Aljoša Buhe i frontmena Dražena Ričla Pare. Kako je već ranije pisao Net.hr., 18. rujna 1986. godine, članovi sarajevske rock grupe Crvena jabuka krenuli su na svoj prvi veliki samostalni koncert u Mostaru. Članovi benda su prema Mostaru krenuli u tri automobila: u fići su bili frontmen Dražen Ričl Para, gitarist Zlatan Arslanagić i basist Aljoša Buha. U golfu su putovali Dražen Žerić Žera i bubnjar Darko Jelčić Cunja, dok su u trećem vozilu bili predstavnici organizatora. Kod Jablanice, fićo se u oštrom zavoju frontalno sudario s kamionom vršačkih registracija. Nažalost, Aljoša Buha preminuo je na mjestu, a 1. listopada 1986. godine, Dražen Ričl podlegao je ozljedama i izgubio život u dobi od samo 24 godine.

Foto: Denis Kapetanovic/pixsell

Proteklog su tjedna članovi benda na društvenim mrežama također posvetili objave prerano poginulim kolegama.

