Njihova najveselija noć pretvorila se u najtragičniju: A nije trebao biti u tom autu...

Trebala je to biti jedna od najveselijih noći u njihovoj karijeri, a pretvorila se u najtragičniju na jugoslavenskoj glazbenoj sceni. 18. rujna 1986. godine, članovi sarajevske rock grupe Crvena jabuka krenuli su na svoj prvi veliki samostalni koncert u Mostaru. Stadion Kantarevac bio je rasprodan, publika se već okupljala i pjevala njihove hitove, a turneja je trebala označiti nov i siguran početak za mladi bend koji je u rekordnom roku osvojio Jugoslaviju.

Nije trebao biti u tom automobilu

Članovi benda su prema Mostaru krenuli u tri automobila: u fići su bili frontmen Dražen Ričl Para, gitarist Zlatan Arslanagić i basist Aljoša Buha. U golfu su putovali Dražen Žerić Žera i bubnjar Darko Jelčić Cunja, dok su u trećem vozilu bili predstavnici organizatora.

Kod Jablanice, fićo se u oštrom zavoju frontalno sudario s kamionom vršačkih registracija. Kasnije se doznalo da Dražen ni nije trebao putovati tim automobilom. Njegova majka Elvira kasnije se prisjećala da joj je rekao da će putovati sigurnijim automobilom, golfom, piše 24sata.

Aljoša Buha poginuo je na mjestu nesreće, Zlatan Arslanagić lakše je ozlijeđen, dok je Dražen Ričl zadobio teške ozljede glave. Žera i Cunja naišli su na smrskani automobil nekoliko minuta kasnije, ali nisu ni slutili da se radi o njihovim kolegama.

Tek dolaskom u Mostar čuli su nezamislivu i zastrašujuću vijest.

Nezamisliv gubitak

Koncert je otkazan, a vijest o nesreći u trenu je preplavila publiku u iščekivanju. Glazbu i uzbuđenje zamijenili su tišina, tuga i potpuna nevjerica. Dio publike okupio se ispred mostarske bolnice. Neki su nudili pomoć i donacije krvi, nadajući se da će članovi njihova omiljenog sastava bitii dobro. Liječnici su Dražena hitno prevezli na Vojnomedicinsku akademiju u Beograd, gdje se gotovo dva tjedna vodila bitka za njegov život. Nažalost, 1. listopada 1986. godine, Dražen Ričl podlegao je ozljedama i izgubio bitku u dobi od samo 24 godine.

Glazbena priča: uvod, vrhunac pa nagli kraj

Rođen je u Sarajevu 1962. Studirao je novinarstvo, ali je napustio studij kako bi se posvetio glazbi. Bio je član bendova Ozbiljno pitanje i Znak Sreće, a široj publici poznat kao član sastava Elvis J. Kurtović & His Meteors te kao jedan od osnivača kulturnog pokreta Novi primitivizam. Bio je to samo uvod u njegovu glazbenu priču koja je trebala biti puno duža.

Početkom 1985., zajedno sa Zlatkom Arslanagićem, osniva Crvenu jabuku. Bend ubrzo snima prvi album, a pjesme “Bježi, kišo, s prozora”, “Dirlija”, “S tvojih usana” i “Nek te on ljubi” postaju hitovi. Publiku je osvojio Ričlov ranjivi, emotivni vokal i romantična poetika, a među prijnateljima isticao se vedrinom i dobrim smislom za humor.

Tragedija kod Jablanice zapisala je točku neposredno prije vrhunca glazbene priče mladog glazbenika. Iako nisu planirali, na nagovor kolega i publike, preostali članovi Crvene jabuke odlučili su nastaviti rad u spomen na Dražena i Aljošu i tako su nakon velike točke nastavili drugi dio započete priče. Već 1987. objavili su album “Za sve ove godine”, posvećen prerano preminulim prijateljima.

Spomen

Na mjestu nesreće kod Jablanice, 2009. godine postavljena je spomen-ploča u obliku presječene jabuke, odnosno simbola benda s Ričlovim stihovima pjesme "Nek' te on ljubi": “Prođe august srećo moja, vrijeme da se rastane. Bilo je izgleda previše lijepo da nam tako ostane.”

