Poznati pjevač podržao Severinu i ispričao svoje iskustvo sa srpske granice: 'Skinuli me gotovo do gola...'

Pjevačicu Severinu (52) u nedjelju navečer priveli su na srpskoj granici najvjerojatnije zbog njenih kritika upućenih Vučićevoj vlasti. Sada se povodom događaja oglasio crnogorski turbofolk pjevač Bojan Tomović (41), podijelivši svoje iskustvo susreta sa srpskim policajcem. Naime, Tomoviću se dogodila slična situacija te je javno podržao našu pjevačicu.

"Isto ovo što i Severina sam prije nekoliko mjeseci doživio na graničnom prijelazu Bezdan, sa srpske strane, samo što je meni taj srpski policajac pobacao sve lijekove iako sam pokazao ljekarski izvještaj. Bolesnom čovjeku baciti lijekove je grehota i sramota. Kasnije sam saznao preko zajedničkog prijatelja iz Sombora da sam tom policajcu privatno antipatičan privatno i da mi je to napravio jer je mogao", otkrio je pjevač za portal Nova.rs. Tada je putovao privatno iz Srbije u Osijek zajedno s bratom, njegovom ženom te dvogodišnjim sinom. Tomović je početkom 2000-ih postao jedan od najtraženijih pjevača u regiji, a od 2011. godine boluje od bipolarnog poremećaja.

"Zato pružam podršku Severini i svima koji trpe policijsku torturu, to je sramota. Ja sam bolestan čovjek i moram konzumirati lijekove do kraja života, da bi mi neki tamo iskompleksirani policajac bacao lijekove u kantu za smeće usred kućice na graničnom prijelazu. Skinuli su me gotovo do gola, na meni su ostale samo gaće i usprkos tome što sam im pokazivao izvještaj ljekara, pobacali su mi sve lijekove – zato hoću da se objavi istina", rekao je Tomović. Dodao je da su ga hrvatski policajci najnormalnije pustili u državu i zaželjeli dobrodošlicu, dok su ga "diktatorski policajci maltretirali sat vremena".

Uz to, pjevač je upozoren da svoju priču ne podijeli s medijima da ne bi imao dodatne probleme s dotičnim policajcem na graničnom prijelazu.

Podsjetimo, Severina je nakon razgovora s policajcima na granici ipak puštena u Srbiju, no odlučila je vratiti se u Hrvatsku. Dan nakon oglasila se povodom situacije i naglasila da neće ulaziti u susjednu zemlju sve dok joj je diktator na vlasti.

