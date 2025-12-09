Crna haljina i rukavice: Misica Laura Gnjatović ukrala sve poglede na glamuroznom partyju

Laura Gnjatović (23), hrvatska Miss Universe i jedna od najmlađih predstavnica naše zemlje na svjetskom izboru, zablistala je proteklog vikenda na glamuroznom Xmass Beauty Dinner by Extravagant u opatijskom Keight Hotelu. Večer je bila posvećena ljepoti, make up novitetima i blagdanskom druženju, a Laura je svojim izdanjem ukrala svu pažnju.

Elegantna crna haljina s cvjetnim detaljima

Laura se pojavila u kratkoj crnoj haljini s uzorkom cvijeća, koju je kombinirala s dugim crnim rukavicama i malom bijelom torbicom. Njeno izdanje bilo je spoj elegancije i mladenačkog šarma, a svaki detalj pažljivo odabran kako bi ostavila sofisticirani dojam. Uzvanici nisu mogli skinuti oči s nje, a fotografi su bilježili svaki trenutak.

Glamurozni ambijent i poznata lica

Keight Hotel u Opatiji pružio je savršenu pozadinu za večer, s prekrasnim pogledom na Kvarner i restoranom Pierrot, poznatim po kombinaciji domaće i svjetske kuhinje pripremljene od lokalnih namirnica. Među uzvanicima su bili i dizajner Juraj Zigman, bivša Kraljica svijeta Danijela Gračan te dr. Vivian Jurković, no sve poglede privukla je upravo Laura svojim izdanjem.

Beauty noviteti i blagdanski duh

Na večeri su brojni kozmetički stručnjaci predstavili svoje novitete, a uzvanici su mogli isprobati make up trendove i uživati u posebnoj, pozitivnoj atmosferi. Laura je svojim pojavljivanjem dodatno podigla glamuroznu notu večeri, potvrdivši status modne i beauty ikone mladih generacija.

