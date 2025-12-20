FREEMAIL
JE LI PRETJERAO? /

Ronaldo šokirao fotografijom u minijaturnim boksericama

Ronaldo šokirao fotografijom u minijaturnim boksericama
Foto: Â©inpho/nick Elliott/imago Sportfotodienst/profimedia

Nogometna legenda još je jednom pokazala da stroga disciplina daje rezultate

20.12.2025.
10:27
Hot.hr
Â©inpho/nick Elliott/imago Sportfotodienst/profimedia
Cristiano Ronaldo (40), portugalski nogometaš i jedan od najvećih sportaša svih vremena, ponovno je privukao pažnju na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu objavio je fotografiju na kojoj pozira bez majice, u minijaturnim crnim boksericama, ističući impresivnu mišićavu građu.

Poruka nakon treninga

Uz fotografiju snimljenu u teretani, Ronaldo je kratko napisao: „Nakon saune“, popraćeno emotikonima. Objavu su u kratkom roku lajkali milijuni obožavatelja, a komentari su se nizali brzinom munje.

Navika koja oduševljava fanove

Ovo nije prvi put da nogometna zvijezda dijeli ovakve prizore. Ronaldo redovito objavljuje fotografije bez majice, a njegova isklesana figura godinama je njegov zaštitni znak. Disciplinirani treninzi, stroga prehrana i način života razlog su zbog kojeg i u četrdesetoj izgleda gotovo nevjerojatno.

Prošle godine dodatnu je pozornost privukao fotografijama s odmora na jahti na jugu Francuske, gdje je u društvu zaručnice Georgine Rodriguez pokazao trbušnjake i uživao u luksuznom predahu. Fanovi su tada, kao i sada, poručivali da izgleda bolje nego ikad.

Christiano Ronaldo
