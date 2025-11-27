Viralni video Calvina Kleina (83) i partnera (37) izazvao lavinu komentara: ’Nije mu ni pomogao’

Snimka modnog dizajnera Calvina Kleina (83) i njegova partnera Kevina Bakera (37) posljednjih je dana izazvala pravu buru na društvenim mrežama. Video njihovog dolaska na javni događaj u New Yorku pokrenuo je rasprave o dinamici njihova odnosa, ali i o tome kako se Baker ponio u trenucima kada je Klein vidno imao poteškoća s hodom.

Poznati par pojavio se u njujorškom East Villageu kako bi sudjelovao na promociji nove knjige fotografa Stevena Kleina, održanoj u prestižnoj galeriji The Brant Foundation. Međutim, glamurozan izlazak brzo je zasjenio trenutak koji je snimilo nekoliko prolaznika – Calvin je posrnuo na samom ulazu u galeriju, iznenađen stepenicom koju nije očekivao, a snimku njegovog teturanja možete vidjeti ovdje.

Dok se dizajner borio da povrati ravnotežu i popne se na stepenice, njegov 46 godina mlađi partner Kevin Baker ostao je potpuno miran i distanciran. Nije pružio ruku ni pokušao pomoći, već se jednostavno odmaknuo, dok je zaštitar priskočio u pomoć. Klein je zatim ponovno posrnuo pri sljedećem koraku, što je dodatno pojačalo reakcije javnosti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Internet je eksplodirao, ljudi osuđuju Bakerovo ponašanje

„Nije mu ni pomogao da se popne stepenicama“, „Kako može biti tako hladan?”, „Kevin samo odrađuje svoj posao zgodnog pratitelja“, samo su neki od komentara koji su preplavili društvene mreže.

Podsjećamo, Calvin i Kevin u vezi su od 2016., kada su se prvi put zajedno pojavili na Jesenskoj gali Američkog baletnog teatra. Njihov odnos od starta je privlačio pozornost, dijelom i zbog velike razlike u godinama. Dizajner je prije veze s Bakerom imao dva braka – 1964. oženio se Jayne Centre, s kojom ima kćer Marci, a drugi put vjenčao se 1984. u Rimu s Kelly Rector, s kojom se razveo 1996., iako su se privatno razišli deset godina kasnije.

Najnovija snimka ponovno je otvorila pitanja o njihovom odnosu, ali i pokrenula burnu raspravu o tome koliko je Baker zapravo posvećen svom dugogodišnjem partneru.

