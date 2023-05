BUJNA SLAVONKA / Prati je više od milijun ljudi, Claudia Rivier proslavila se golemim grudima: 'Svake godine su veće, možda eksplodiram'

Slavonka iz Našica, Claudia Rivier (26), je influencerica i vlasnica sportskog brenda, koja ne krije da je poznata zbog svojih bujnih grudi. Svojim objavama na Instagramu svakodnevno podiže temperaturu, a sada je već prati 1,1 milijuna ljudi. Na svoj posao influencera Claudia je u intervju za Net.hr otkrila kako je sve počelo. "I dan danas ne vjerujem da sam poznata baš zbog grudi. Ja sam jednog dana počela objavljivati fotografije i ljudi su me počeli pratiti, nikad nije bilo, evo sad se krećem baviti Instagramom trenutka. Bio je to veći fokus na moje bokove i guzu, grudi nisam ni znala da imam, haha! Nikad nisam nosila dekoltiranu odjeću ni stavljala fokus na grudi… Kasnije kako sam počela slikati grudi tako su one sve više i rasle, svake godine su sve veće, nagodinu možda eksplodiram. Kilogrami su doprinijeli da mi grudi budu sve veće", otkrila nam je simpatična Slavonka, čije fotke možete vidjeti u galeriji...