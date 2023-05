Modni stilist Neven Ciganović već godinama kroz brojna gostovanja, ali i društvene mreže komentira aktualne događaje, odjevne kombinacije, ali i svađe na domaćoj javnoj sceni. Provokativni i iskreni komentari uvijek podignu prašinu, a sada će sve to moći spojiti i svojoj novoj emisiji "U povjerenju by Neven Ciganović".

'Računao sam da će me on izvući ako negdje zapne'

Naš poznati stilist našao se u ulozi voditelja, a prvi gost bio mu je jedan od najpopularnijih hrvatskih političara, bivši predsjednik Stjepan Mesić. Bivši predsjednik u emisiji mu je odao kako je na aerodromu nokautirao atentatora, kako je upoznao suprugu i zbog čega je uvijek imao odličan modni stil te bi li se ponovno kandidirao.

"Neću vam lagati, imao sam užasnu tremu. Ne samo da je prva emisija, već je riječ i o bivšem predsjedniku, a i prvi put sam se našao u ulozi domaćina.

Srećom, gospodin Mesić zahvalan je sugovornik i odličan retoričar, pa sam za prvi put računao da će me on izvući ako negdje zapne. Bilo je treme, ali na takve situacije gledam kao na trenutke iz kojih nešto učim kako bih to već sljedeći put mogao primijeniti. Moram priznati da sam imao i sreću i izuzetnu čast da mi je upravo gospodin Mesić bio prvi gost", otkrio je Cigi za Večernji.

"S obzirom na to da s politikom i nemam baš puno dodirnih točaka, pokušao sam izvući neke manje poznate detalje iz njegova života. Unaprijed sam se dosta pripremio i saznao mnogo zanimljivih stvari o Mesiću koje nisu vezane samo za politiku. Nadam se da će i gledatelji saznati nešto novo o njemu, pogotovo mlađe generacije koje ga poznaju samo kao bivšeg predsjednika Hrvatske", dodao je Cigi, kojemu je u gostima bila kvizašica Morana Zibar.

Neven je s lovkinjom Moranom Zibar nakratko prokomentirao temu koja je ovaj tjedan glavna vijest šoubiznisa – Eurosong! Naime, Morani je pripala čast da bude prva komentatorica u emisiji, a Neven je otkrio kako je bilo surađivati s njom.

”Kad smo se dogovorili s Moranom da nam dođe na mjesto prvog komentatora, baš sam bio uzbuđen jer volim komentirati s ljudima koji imaju širok spektar znanja iz različitih područja.

Moranu simpatiziram još iz kvizova u kojima sudjeluje i nisam se bojao da će biti osoba pred kojom ću se osjećati manje pametan, što je logično, jer ipak je ona došla na moj teren. Ona je pak pokazala sav svoj šarm i duhovitost, tako da smo se zajedno smijali u studiju”, rekao je Neven za Večernji.

Osim o svojim gostima, Neven je progovorio o vječnom pitanju njegovih skupih estetskih operacija.

"Estetske korekcije su nešto što me je obilježilo. Zbog toga što sam o njima otvoreno govorio, mnogi su me i zamijetili. Teško je danas reći jesu li mi te promjene bile zaista potrebne, ali s obzirom na to da sam s njima počeo vrlo rano, sumnjam da netko može predvidjeti kako bih sada izgledao da im se nisam podvrgnuo. Pomogle su mi da se bolje osjećam u svojoj koži, iako ne vjerujem da ću ikada biti potpuno zadovoljan sobom", zaključio je.

"Za naše je standarde skupo to što sam na sebi korigirao, ali to sve ovisi o tome kakvi su vaši drugi apetiti. Primjerice, ja nikada nisam čeznuo za nekim materijalnim stvarima, više sam težio ispuniti neko svoje unutarnje zadovoljstvo. Kad se osjećate dobro iznutra, takvu energiju projicirate i prema van, čak toliko da ste u nekim trenucima zadovoljni svojim odrazom u ogledalu”, izjavio je Neven.

Najpoznatiji hrvatski stilist također je otkrio kako se i dalje ne može naviknuti na to da je javna osoba te kako najviše voli provoditi slobodno vrijeme.

"Najviše volim provoditi vrijeme na društvenim mrežama, gledati televiziju, otići u gym ili sjesti s prijateljima u neki kafić šoping-centra i uz kavu promatrati i komentirati ljude. Volim otići i na neki beauty tretman, kako bih se još bolje osjećao. Televiziju obožavam, opušta me dobri reality programi, talent showovi, zanimljive serije, biografski dokumentarci i horori.

Od glazbe slušam svašta, od elektropopa i housea do domaće glazbe. Čak i cajke, koje mnogi preziru, ali meni one šalju neku dobru vibraciju te ih je zanimljivo gledati zbog raznih outfita. Što da kažem, profesionalna deformacija", dodao je Neven.