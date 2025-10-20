Christine Baumgartner ponovno u bijelom: Udala se za prijatelja svog bivšeg supruga Kevina
Costnerova bivša šokirala sve novim brakom
Christine Baumgartner (51), bivša supruga holivudskog glumca Kevina Costnera (70), ponovno je stala pred oltar. Vjenčala se s njegovim bivšim prijateljem Joshom Connorom, nešto manje od dvije godine nakon razvoda od Costnera. Ceremonija se održala na ranču Santa Ynez u Santa Barbari, pred stotinjak uzvanika, u romantičnom i intimnom ozračju.
Ljubav nakon burnog razvoda
Christine je blistala u haljini izrađenoj po mjeri dizajnerice Mire Zwillinger, dok je kasnije zablistala u bijeloj satenskoj haljini bez naramenica. Gosti su opisali vjenčanje kao „iskreno i toplo”, istaknuvši da je sve bilo „baš u njihovu stilu”.
„Radost i smijeh bili su zarazni, od prvog dana do posljednjeg plesa. Nije bilo suhog oka”, rekao je jedan uzvanik za magazin People.
Novi početak za Christine i Josha
Baumgartner i Connor započeli su vezu 2023. godine, a javno su je potvrdili u siječnju 2024. Izvori bliski paru otkrivaju da su „usredotočeni na jednostavan, miran i autentičan zajednički život”.
Podsjetimo, Christine se 2023. razvela od Costnera nakon 19 godina braka i troje zajedničke djece – Caydena, Hayesa i Grace. Njihov razvod bio je popraćen brojnim sudskim sporovima i medijskim nagađanjima.
Costner: „Bolno, ali idem dalje“
Kevin Costner se nakon razvoda posvetio obitelji i radu. U intervjuu za CBS Mornings priznao je da je razvod bio „snažan i bolan”, ali da mu je obitelj pomogla da prebrodi to razdoblje.
„To je poražavajuće. Ali moja djeca me promatraju, moram ići dalje. Nema predaje”, rekao je glumac.
