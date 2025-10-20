Christine Baumgartner ponovno u bijelom: Udala se za prijatelja svog bivšeg supruga Kevina

Christine Baumgartner (51), bivša supruga holivudskog glumca Kevina Costnera (70), ponovno je stala pred oltar. Vjenčala se s njegovim bivšim prijateljem Joshom Connorom, nešto manje od dvije godine nakon razvoda od Costnera. Ceremonija se održala na ranču Santa Ynez u Santa Barbari, pred stotinjak uzvanika, u romantičnom i intimnom ozračju.

Foto: Profimedia

Ljubav nakon burnog razvoda

Christine je blistala u haljini izrađenoj po mjeri dizajnerice Mire Zwillinger, dok je kasnije zablistala u bijeloj satenskoj haljini bez naramenica. Gosti su opisali vjenčanje kao „iskreno i toplo”, istaknuvši da je sve bilo „baš u njihovu stilu”.

„Radost i smijeh bili su zarazni, od prvog dana do posljednjeg plesa. Nije bilo suhog oka”, rekao je jedan uzvanik za magazin People.

Novi početak za Christine i Josha

Baumgartner i Connor započeli su vezu 2023. godine, a javno su je potvrdili u siječnju 2024. Izvori bliski paru otkrivaju da su „usredotočeni na jednostavan, miran i autentičan zajednički život”.

Podsjetimo, Christine se 2023. razvela od Costnera nakon 19 godina braka i troje zajedničke djece – Caydena, Hayesa i Grace. Njihov razvod bio je popraćen brojnim sudskim sporovima i medijskim nagađanjima.

Costner: „Bolno, ali idem dalje“

Kevin Costner se nakon razvoda posvetio obitelji i radu. U intervjuu za CBS Mornings priznao je da je razvod bio „snažan i bolan”, ali da mu je obitelj pomogla da prebrodi to razdoblje.

„To je poražavajuće. Ali moja djeca me promatraju, moram ići dalje. Nema predaje”, rekao je glumac.

