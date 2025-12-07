Ljubav cvjeta kod Cher: 79-godišnja zvijezda ide pred oltar s 40 godina mlađim partnerom?
Par je zajedno već tri godine, a pjevačica se ne zamara komentarima na račun velike razlike u godinama
Legendarna pjevačica Cher (79) navodno je spremna stati pred oltar sa svojim dečkom Alexanderom “AE” Edwardsom (39), i to povodom svog 80. rođendana u svibnju. Par je zajedno već tri godine, a prema izvorima bliskima pjevačici, Cher je odlučna u svojoj namjeri da se zaruče unatoč 40-godišnjoj razlici u godinama.
“Svim srcem želi stati pred oltar s njim oko svog značajnog rođendana u svibnju,” otkrio je izvor za The Mirror. “Ne mari za razliku u godinama i oboje su spremni predano se posvetiti jedno drugome.”
Cher je nedavno u emisiji CBS Mornings iskreno progovorila o svojoj ljubavi prema Alexandru: “Znate, kako starimo, duh nam ostaje mlad. Jednostavno ga obožavam. Mislim da je prekrasan i talentiran.” Na pitanje o kritikama zbog njihove dobne razlike, rekla je: “Oni ne žive moj život. Nitko ne zna što se događa između nas. Samo se zabavljamo.”
Uživa s mlađahnim partnerom i njegovim sinom
Pjevačica je također otkrila koliko uživa provoditi vrijeme s Alexanderovim šestogodišnjim sinom Slashom, kojeg ima s bivšom djevojkom Amber Rose (42). Maleni, kako ga Cher opisuje, “pametno je i duhovito dijete, prava radost”.
Par je protekle tri godine redovito viđen u glamuroznim izlascima, a oboje uživaju u modi i društvenom životu. Alexander živi s Cher u njezinoj impresivnoj Malibu vili u talijanskom renesansnom stilu od 1.200 četvornih metara.
Iza sebe ima dva braka
Podsjećamo, Cher je u svojoj autobiografiji otvoreno progovorila i o prijašnjim brakovima, uključujući turbulentni odnos sa Sonnyjem Bonoom, s kojim ima sina Chaza (56), te brak s Greggom Allmanom, s kojim ima sina Elijaha Bluea (49). Iako su joj prošli brakovi bili ispunjeni izazovima, čini se da Cher danas uživa u ljubavi i obitelji koju je sama odabrala.
