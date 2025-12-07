FREEMAIL
ŠOKIRALA FANOVE /

Ljubav cvjeta kod Cher: 79-godišnja zvijezda ide pred oltar s 40 godina mlađim partnerom?

Ljubav cvjeta kod Cher: 79-godišnja zvijezda ide pred oltar s 40 godina mlađim partnerom?
Foto: Chelsea Lauren/shutterstock Editorial/profimedia

Par je zajedno već tri godine, a pjevačica se ne zamara komentarima na račun velike razlike u godinama

7.12.2025.
10:44
Hot.hr
Chelsea Lauren/shutterstock Editorial/profimedia
Legendarna pjevačica Cher (79) navodno je spremna stati pred oltar sa svojim dečkom Alexanderom “AE” Edwardsom (39), i to povodom svog 80. rođendana u svibnju. Par je zajedno već tri godine, a prema izvorima bliskima pjevačici, Cher je odlučna u svojoj namjeri da se zaruče unatoč 40-godišnjoj razlici u godinama.

“Svim srcem želi stati pred oltar s njim oko svog značajnog rođendana u svibnju,” otkrio je izvor za The Mirror. “Ne mari za razliku u godinama i oboje su spremni predano se posvetiti jedno drugome.”

Ljubav cvjeta kod Cher: 79-godišnja zvijezda ide pred oltar s 40 godina mlađim partnerom?
Foto: Matt Baron/bei/shutterstock Editorial/profimedia

Cher je nedavno u emisiji CBS Mornings iskreno progovorila o svojoj ljubavi prema Alexandru: “Znate, kako starimo, duh nam ostaje mlad. Jednostavno ga obožavam. Mislim da je prekrasan i talentiran.” Na pitanje o kritikama zbog njihove dobne razlike, rekla je: “Oni ne žive moj život. Nitko ne zna što se događa između nas. Samo se zabavljamo.”

Uživa s mlađahnim partnerom i njegovim sinom

Pjevačica je također otkrila koliko uživa provoditi vrijeme s Alexanderovim šestogodišnjim sinom Slashom, kojeg ima s bivšom djevojkom Amber Rose (42). Maleni, kako ga Cher opisuje, “pametno je i duhovito dijete, prava radost”.

Par je protekle tri godine redovito viđen u glamuroznim izlascima, a oboje uživaju u modi i društvenom životu. Alexander živi s Cher u njezinoj impresivnoj Malibu vili u talijanskom renesansnom stilu od 1.200 četvornih metara.

Ljubav cvjeta kod Cher: 79-godišnja zvijezda ide pred oltar s 40 godina mlađim partnerom?
Foto: Johns Pki/splashnews.com/splash/profimedia

Iza sebe ima dva braka

Podsjećamo, Cher je u svojoj autobiografiji otvoreno progovorila i o prijašnjim brakovima, uključujući turbulentni odnos sa Sonnyjem Bonoom, s kojim ima sina Chaza (56), te brak s Greggom Allmanom, s kojim ima sina Elijaha Bluea (49). Iako su joj prošli brakovi bili ispunjeni izazovima, čini se da Cher danas uživa u ljubavi i obitelji koju je sama odabrala.

 

