SVAKA ČAST NA HRABROSTI / Charlize Theron više ne izgleda ovako: Slavne plave uvojke zamijenila je totalno drugim stilom, a fanovi su podijeljeni. Što vi mislite?

Živuća legenda, glumica Charlize Theron, jednom je već zapanjila svijet drastičnom promjenom izgleda, i to za ulogu u filmu 'Čudovište'. Tada su prekrasnu glumicu uspješno transformirali u neuglednu ubojicu, a Charlize je i taj 'look' iznijela uzdignute brade. Ova promjena ipak nije toliko drastična, no zamjena plavog boba po kojem je poznata ipak spada u domenu prilično šokantnih transformacija. Koja Charlize vam se više sviđa? Kao plava Charlize ili kao seksi rock 'n' roll brineta? Pogledate fotogaleriju pa nam javite.