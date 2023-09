Debljati se namjerno ili se podvrgavati spartanskim treninzima — glumački posao je pun neočekivanih iznenađenja. Iako se uz pomoć računalne grafike mogu dodati mnogi vizualni efekti, ništa ne može zamijeniti pravi, autentični izgled. Kako bi stvorili najbolje iskustvo za nas gledatelje, naši omiljeni glumci ponekad se moraju suočiti s nevjerojatno teškim izazovima.

Ovo je devet glumaca koji su transformirali svoja tijela za određene filmske uloge. Od nekih ćete se naježiti dok će vas drugi motivirati. Sigurni smo da vas nijedna od ovih priča neće ostaviti ravnodušnima!

Jared Leto — Poglavlje 27

Da bi glumio Marka Davida Chapmana, ubojicu Johna Lennona, Jared Leto se 'ubijao' u sladoledu. Leto je stavio pola litre sladoleda u mikrovalnu, zatim pomiješao s malo maslinovog ulja i s umakom od soje. Smjesu je popio u jednom gutljaju. Jako se udebljao, a ova nagla promjena utjecala je na njegovo tijelo - Leto je morao koristiti invalidska kolica.

Christian Bale - Američki varalice

Christian Bale poznat je po svojim nezamislivim transformacijama za različite uloge: s lakoćom može prijeći od vrlo mršavog tipa do muškarca od 200 kilograma. Kad je glumio u "Američkim varalicama", dopustio si je jesti brzu hranu koliko je htio. "Pojeo sam puno krafni, puno hamburgera i što god mi je došlo pod ruku. Doslovno sam jeo sve što mi je došlo pod ruku", ispričao je glumac.

Charlize Theron - Čudovište

Charlize Theron udebljala se 30 kilograma kako bi glumila serijsku ubojicu, Aileen Wuornos. A proces joj nije bio nimalo lak jer je jela puno prerađene hrane i šećera. Držala je makarone sa sirom pokraj kreveta i čak si je postavila alarme usred noći kako bi ustala i pojela ih. "Probudila bih se i samo bih to pojela - samo bih, kao, gurnula to u grlo", ispričala je. Takva nezdrava prehrana utjecala je na njezino raspoloženje te se glumica osjećala jako depresivno.

George Clooney — Syriana

Glumac George Clooney se morao udebljati otprilike 30 kilograma i za to je imao samo mjesec dana. Natjerao se da jede oko 9 obroka dnevno. "Dakle, moj posao je bio samo jesti što sam brže mogao, koliko sam mogao - ali uglavnom ste samo jeli dok niste htjeli povratiti, i pazili da ne povratite. Tako da je moj posao mjesec dana bio jesti", prisjeća se Clooney.

Hilary Swank — Djevojka od milijun dolara

Hilary Swank nije imala milosti prema sebi dok se pripremala za ovu ulogu. Prvo se podvrgla 2,5 sata boksanja i 1,5 do 2 sata dizanja utega svaki dan, 6 dana u tjednu. Obroke je imala svakih 1,5 sat i dnevno je unosila 210 grama proteina. “Uz obrok bih popila svoje bjelanjke jer nikad nisam mogla pojesti 8 do 12 bjelanjaka odjednom. To je jednostavno najgora stvar ikada", kaže glumica. Da bi se njezino tijelo odmorilo nakon tako napornog treninga, spavala bi 9 sati, ali se morala probuditi noću kako bi popila proteinske shakeove. Kao rezultat toga, dobila je 19 kilograma mišića u 90 dana!

Matt Damon — Doušnik

Matt Damon zapravo je uživao u procesu debljanja. Za ulogu u "Doušniku!" nije se nimalo ograničavao u hrani. “Definitivno sam se namučio. Počeo sam jesti kao lud i piti crno pivo. Između obroka na setu, jeo bih obrok u McDonald'su, a zatim Doritos povrh toga. Bio je to apsolutni raj", dijeli glumac.

Bradley Cooper — Snajperist

Kako bi glumio Chrisa Kylea, Bradley Cooper je morao vježbati s osobnim trenerom. Imao je samo 10 tjedana da dobije više od 40 kilograma mišića za tu ulogu. Cooper je trenirao dva puta dnevno - njegov prvi trening počeo je u 5 ujutro. a drugi, kasno poslijepodne. A najteže je bilo kada ga je trener morao prisilno hraniti dva puta dnevno s preko 5000 kalorija. Bio je to pravi šok za njegov organizam, jer je Bradley morao jesti svakih 55 minuta.

Matthew McConaughey — Gold

Udebljati se 30 kilograma u 6 mjeseci bio je ugodan proces za Matthewa McConaugheya. “Omiljena hrana su mi hamburgeri, tako da sam ih ja stalno jeo. Probavao sam sve te restorane brze hrane u kojima nikada nisam bio ili sam bio samo jednom - kaže glumac. "Jedina stvar koja postaje zamorna je pomisao na prekid", dodaje.

Emma Stone — Borba spolova

Sitna Emma Stone morala je transformirati svoje tijelo poput plesačice kako bi izgledala posebno fit za ulogu Billie Jean King. Kako bi dobila oko 15 kilograma mišića, Emma je odradila oko 3 mjeseca intenzivnih treninga s utezima i vježbala 3 do 5 puta tjedno (ponekad je vježbala čak dva puta dnevno). Mogla je raditi mrtvo dizanje sa 185 kilograma težine i sklekove s lancima na leđima.