Infografika s popisom najbogatijih glumaca po ukupnoj neto vrijednosti prikazuje da je prvo mjesto zauzela američka glumica Jami Gertz s ogromnom neto vrijednošću od tri milijarde dolara.

Najbogatija glumica nepoznata među elitom

Jami je sa suprugom Tonijem Resslerom suvlasnica NBA tima Atlanta Hawks, a poznata je po ranim ulogama u filmovima Crossroads, The Lost Boys, Less than Zero i Quicksilver, TV serijama Square Pegs iz 1980-ih i Twisteru iz 1996.

Drugi najbogatiji glumac na svijetu je Tyler Perry s neto vrijednošću od milijardu dolara. Na trećem mjestu se našao 69-godišnji američki glumac i stand up komičar Jerry Seinfeld s 950 milijuna dolara, dok je američki i kanadski filmski glumac i profesionalni hrvač Dwayne Johnson na četvrtom s 800 milijuna dolara.

Poznati glumac Tom Cruise je sa zaradom od 570 milijuna dolara na šestom mjestu, a ispod njega su na popisu George Clooney sa zaradom od 550 milijuna dolara te Robert De Niro sa 500 milijuna dolara.

76-godišnji filmski glumac, političar i body builder Arnold Schwarzenegger našao se na 11. mjestu sa zaradom od 450 milijuna dolara.

