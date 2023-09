Isplivale su fotke popularne "Barbie" glumice Margot Robbie (33) u potpuno prirodnom izdanju, nakon kojih su pratitelji na društvenim mrežama ostali ugodno iznenađeni.

'Prirodno je lijepa'

Australska glumica uživala je na ljetnom odmoru sa suprugom, filmskim producentom Tomom Ackerleyom (33) u Grčkoj. Golupčiće su paparazzi ulovili dok su se kupali u moru. Margot je nosila bijeli jednodijelni kupaći kostim, raspustila je kosu, a ogrlicu pri ulasku u more nije skinula. Njezin suprug nosio je šarene kupaće gaće. Glumica je pokazala besprijekornu figuru i svjež izgled, na što su obožavatelji ostali oduševljeni.

"Impresivno, besprijekorno i prirodno, ovakav kupaći nosi zvijezda s klasom. Bez silikona ili botoksa", "Možete vidjeti bore na čelu kad zaškilji, što znači da nema botoksa… kako osvježavajuće", "Prirodno je lijepa", glasili su komentari.

'Ona je prosječna'

No, postoje oni koji smatraju da Margot "nije ništa posebno". Na Twitteru je osvanula njezina fotka bez šminke, a korisnik je napisao: "Ovo je ona bez šminke. Definitivno prosjek".

Objava je izazvala lavinu komentara, a mnogi su se složili da je glumica "prosječna".

Podsjetimo, osim što je začarala gledatelje svojom prirodnom ljepotom, zvijezda "Barbie" filma izazvala je oduševljenje svojim stopalima.

"Kad sam se prvi put guglala, znate kako kada nešto upišete u Google i on predvidi što će biti ostatak? Počela sam raditi i bavila sam se nekim stvarima i nisam se prije guglala, pa sam napisala u tražilicu "Margot Robbie" i prije nego što sam završila s pisanjem "Robbie," pojavilo se "Margot Robbie stopala". "Margot Robbie stopala? To je čudno." Kliknula sam na to i shvatila da su zumirane slike mojih stopala i ljudi su pisali o tome, a netko je napravio video kompilaciju snimaka mojih stopala i rekla sam, "Oh, wow, ovo ljudi vole, nije mi bilo jasno", rekla je Robbie za CinemaBlend.

