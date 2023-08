Australska glumica Margot Robbie zvijezda je filma u 'Barbie', a na početku filma vidimo Robbie kako hoda po sobi u ružičastim štiklama koje potom skine dok nastavlja poskakivati na prstima. Samo taj kadar izazvao je oduševljenje obožavatelja.

Margot je rekla za CinemaBlend:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad sam se prvi put guglala, znate kako kada nešto upišete u Google i on predvidi što će biti ostatak? Počela sam raditi i bavila sam se nekim stvarima i nisam se prije guglala, pa sam napisala u tražilicu "Margot Robbie" i prije nego što sam završila s pisanjem "Robbie," pojavilo se "Margot Robbie stopala". "Margot Robbie stopala? To je čudno." Kliknula sam na to i shvatila da su zumirane slike mojih stopala i ljudi su pisali o tome, a netko je napravio video kompilaciju snimaka mojih stopala i rekla sam, "Oh, wow, ovo ljudi vole, nije mi bilo jasno.", rekla je Robbie.

POGLEDAJTE VIDEO: Barbie ili Oppenheimer

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Robbie je rekla da je "imala sreću što je glumila u nekim kultnim filmovima", koji također uključuju snimke njezinih stopala, "što misli da je samo potaknulo ovu ideju."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moram reći da sam stvarno polaskana što su ljudi oduševljeni mojim stopalima. Mislim da je to lijepo. Jesam, iskreno. Ne osjećam se čudno zbog toga. To je lijepo."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Ipak, najpoznatiji po snimanju stopala u filmovima je redatelj Quentin Tarantino. U razgovoru za G2, Quentin je 2021. otkrio zašto snima takve scene. Naime, on smatra da scene stopala čine dobrog redatelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Stopala se pojavljuju u filmovima mnogih dobrih redatelja. To je znak da je redatelj dobar. Prije mene govorili su za redatelja Luisa Bunuela da ima fetiš na stopala. Rekli su to i za Alfreda Hitchcocka, a optužili su i Sofiju Coppolu", komentirao je Tarantino.