Diana je prvi put upoznala princa Charlesa kada je imala 16 godina, tada je on hodao s njezinom starijom sestrom Lady Sarah McCorquodale 1977. Ona je opisala scenu u svojoj obiteljskoj kući na imanju Althorp u Northamptonshireu na magnetofonskim snimkama za biografa Andrewa Morton. "Moja sestra je bila po njemu poput osipa i pomislila sam: Bože, on to sigurno mrzi", rekla je Lady Sarah o Diani.