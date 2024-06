Glazbena diva Celine Dion (56) zaprepastila je javnost priznavši da je bila ovisna o lijekovima za ublažavanje grčenja mišića. U jednosatnoj emisiji za NBC News, pjevačica je otkrila da je dnevno zbog bolova uzimala po 90 miligrama valiuma, što može biti smrtonosna doza. Ovo joj je bio prvi televizijski intervju otkako joj je dijagnosticiran rijedak neurološki poremećaj, odnosno sindrom ukočene osobe.

"Nisam znala da bi me to moglo ubiti. Uzela bih, na primjer, prije nastupa 20 miligrama valiuma i dok bih došla od garderobe do backstagea, već bi nestao", priznala je pjevačica. Objasnila je da se njezino tijelo počelo privikavati na lijek pa je povećavala doze, s obzirom na to da bi ubrzo nakon uzimanja lijeka ponovno počela osjećati simptome. Tijekom pandemije doktor joj je pomogao da se riješi ovisnosti. Priznala je samoj sebi da velike doze lijekova ne mogu pomoći pri rješavanju poslovnih obaveza i ublažavanju emocionalne boli koja je nastala nakon smrti supruga.

Dion je grčeve počela osjećati prije 17 godina, a dijagnozu je saznala 2022. godine. Otkazala je sve koncerte na turneji te je svoju bitku s bolesti odlučila prikazati u dokumentarnom filmu 'I Am: Celine Dion' koji bi trebao biti prikazan 25. lipnja.

