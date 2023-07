Srpska folk pjevačica Ceca Ražnatović (50) ispričala je sve o tome kako ju je policija zaustavila pred jedan nastup u Crnoj Gori i nisu je pustili da prođe. Također je dodala da na sceni ima najveće moguće kriterije.

Pjevačicu zaustavila policija

Pjevačica se prisjetila anegdote u Budvi s policijom.

"Najjače je bilo, krcat Top Hill, a policajac ne da prođem. Stvorila se strašna gužva, idem na koncert i momci iz sigurnosti koji me voze kažu policajcu: "Što ti je čovječe, vozimo Cecu", a on viče, 'Što da joj radim, gužva je, ne može proći'. To mi se nikad neće izbrisati iz sjećanja, on me ne može pustiti, a zbog mene se stvorila gužva", prisjetila se Ceca.

Skromna Ceca

"Moja lista za backstage je veoma skromna, ali kada je u pitanju tehnika, nije skromna niti malo jer mi je jako važno da taj zvuk koji izvodimo na bini bude kvalitetan i dođe do moje publike. To puno košta i to su velika ulaganja. A hoće li mi u backstageu biti rajske ptice, ptičje mlijeko i te budalaštine kojima se zanose iskompleksirani ljudi, to je njihov problem, meni treba samo voda koja nije hladna i to negazirana. To je sve od mojih želja", otkrila je Ceca.

